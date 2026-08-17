El balance de Florentino Portero sobre Afganistán cinco años después: "La libertad desapareció"

Cinco años después del regreso de los talibanes al poder en Afganistán, el país continúa bajo un régimen que ha restringido severamente las libertades, especialmente las de las mujeres. En este contexto, el analista internacional Florentino Portero ha hecho balance de una retirada occidental que considera un fracaso y cuyas consecuencias, a su juicio, siguen afectando a la credibilidad de Occidente.

"Hay derrotas y hay derrotas, no todas son iguales", ha señalado Portero en La Noche de Cuesta. A su juicio, el caso afgano constituye un ejemplo de "transición desastrosa" que ha tenido un elevado coste para la población afgana. "La población afgana lo está pagando muy caro, ha pagado muy caro entre otras cosas confiar en nosotros", ha afirmado.

"La operación fue un auténtico desastre"

Portero ha responsabilizado especialmente a Estados Unidos de haber abandonado progresivamente los objetivos iniciales de la intervención. Según ha explicado, Barack Obama cambió la naturaleza de la operación, centrando el objetivo en perseguir a los terroristas y no en construir un Afganistán nuevo.

"A partir de ese momento ya teníamos muy claro lo que iba a ocurrir", ha asegurado. Posteriormente, según su análisis, Donald Trump siguió "en la misma línea" y Joe Biden fue quien tuvo que "rematar la operación".

Para Portero, la retirada fue "un auténtico desastre y una vergüenza", con un coste muy elevado para la imagen de Occidente. "Una vergüenza que para la comunidad norteamericana y en general occidental ante el resto del mundo está teniendo un precio enormemente alto", ha afirmado.

El analista ha recordado las imágenes de la evacuación del aeropuerto de Kabul y el trabajo realizado por los equipos occidentales para sacar del país a sus ciudadanos y colaboradores. A su juicio, aquellas escenas demostraron "cómo toda la operación occidental se vino abajo como un castillo de naipes porque estaba mal montada y porque ya no había realmente criterio".

"Una pérdida muy grande de autoridad"

Portero considera que las consecuencias de Afganistán van más allá de las fronteras del país y afectan a la posición internacional de Occidente.

"A partir de ahí hemos ido viendo cómo cada vez que Occidente quería hacer algo fuera de nuestras fronteras, en Irak o ahora el conflicto de Irán, hay una pérdida muy grande de autoridad", ha explicado.

Según el analista, otros países saben que Occidente dispone de una mayor capacidad económica y militar, pero cuestionan su voluntad de mantener sus posiciones cuando el conflicto se prolonga.

"Seremos más capaces en términos de PIB, seremos más potentes en medios de guerra, pero finalmente agachamos la cabeza ante alguien que tiene un kaláshnikov de tercera mano pero está dispuesto a utilizarlo, está dispuesto a combatir, está dispuesto a jugarse la vida por sus creencias", ha afirmado.

En el caso afgano, Portero ha descrito esas creencias como "medievales" y vinculadas a "un islam interpretado de la manera más primaria que puede imaginarse".

Afganistán, "una dictadura teocrática realmente atroz"

Preguntado por la situación de las libertades en Afganistán, Portero ha sido contundente: "La libertad desapareció de Afganistán".

El analista ha matizado que el país ya era "muy atrasado" y que nunca había existido "algo parecido a una democracia", pero considera que antes de la llegada de los talibanes existía "un régimen mucho más liberal de lo que ahora está apareciendo Afganistán". "Ahora es una dictadura teocrática realmente atroz", ha sentenciado.

Portero ha destacado además las particularidades geográficas y sociales de Afganistán, un país formado por valles aislados y con diferentes etnias y lenguas, circunstancias que han dificultado históricamente su organización política.

Un futuro "muy triste" para los afganos

Sobre el futuro del país, el analista ha augurado un escenario complicado. "A los afganos les espera un futuro muy triste", ha afirmado.

Portero ha señalado que Afganistán es ahora "mucho más pobre que nunca lo fueron" y que su economía continúa siendo "realmente primaria", basada fundamentalmente en la agricultura y en manufacturas básicas.

También ha llamado la atención sobre la propia denominación empleada por el régimen: el "Emirato Islámico". Según su interpretación, no se trata de una república islámica, sino de un término que considera vinculado a la tradición política islámica y a la idea de un territorio integrado en un califato.

En este sentido, ha asegurado que los talibanes están tratando de "sanar al islam de la corrupción de ideas occidentales" y de las "desviaciones" que, según su visión, se han producido en otros países musulmanes.

Las mujeres, las grandes perjudicadas

Portero ha puesto especial énfasis en las consecuencias que esta dictadura tiene para las mujeres afganas, que ya conocieron una realidad diferente antes del regreso de los talibanes.

"Las mujeres que conocieron otro tiempo, otras costumbres, otras normas, pues es una auténtica desgracia", ha afirmado.

El analista ha advertido de que las mujeres afganas "no van a poder estudiar más allá de las primeras letras", "no van a poder tener una vida profesional" y están "sometidas a un concepto del matrimonio realmente bárbaro".

Cinco años después de la retirada occidental, Portero considera así que Afganistán representa no solo el fracaso de una intervención y una retirada que califica de desastrosa, sino también un duro golpe para la autoridad internacional de Occidente.