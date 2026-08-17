Expira el plazo de negociación entre Irán y Estados Unidos y todo sigue igual

El memorando de entendimiento firmado hace apenas 60 días entre el Gobierno de Estados Unidos y la República Islámica de Irán ha llegado a su fin este lunes sin haber logrado materializar ninguno de sus objetivos principales. El estratégico estrecho de Ormuz continúa bloqueado al tráfico marítimo internacional y el conflicto bélico que asola la región sigue plenamente activo, dejando a ambas partes firmemente enrocadas en unas posiciones que parecen irreconciliables a corto plazo.

La expiración formal de este documento es un hito más simbólico que otra cosa, dado que ambos países ya dieron el memorando por muerto hace semanas. Irán nunca cumplió con ninguna de las nimias obligaciones que el documento le imponía. Estados Unidos sí levantó el bloqueo naval y alivió las sanciones económicas, pero pronto se dio cuenta de que era la única parte que se lo tomaba en serio. El colapso real del acuerdo tuvo lugar el 7 de julio, cuando las fuerzas militares estadounidenses volvieron a atacar objetivos iraníes y el Gobierno de Trump revocó los permisos para la venta internacional del crudo persa.

Desde el Ministerio de Exteriores iraní, su portavoz, Ismail Bagaei, ha asegurado en rueda de prensa que el plazo establecido para el diálogo resulta ahora "irrelevante". Según la versión del diplomático, la completa paralización del documento se debe a las "flagrantes violaciones" acometidas por la Administración estadounidense, pese a que Irán jamás cumplió una sola línea. El régimen de los ayatolás insiste en que mantendrá sus esfuerzos por bloquear el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha optado en los últimos días por redoblar la asfixia económica sobre la República Islámica. Con el intento de acercamiento diplomático completamente descartado, la grave situación ha derivado en una auténtica guerra de desgaste. Mientras Irán fía su estrategia a mantener la parálisis comercial en Ormuz para forzar futuras concesiones, la Casa Blanca insiste en aplicar una política de "máxima presión" financiera con la esperanza de que su adversario vuelva a la mesa de negociaciones en una posición de extrema debilidad.

Para las perspectivas electorales de los republicanos es una pésima noticia que el conflicto siga abierto y el precio de la gasolina alto de cara a noviembre. Posiblemente por esa razón, el vicepresidente, J.D. Vance, explicó en una entrevista el jueves pasado que el objetivo número uno de la guerra con Irán es "mantener barato el petróleo y el gas para los americanos en todo el paí" aunque obviamente "el objetivo número dos es asegurarse de que Irán no tenga jamás armas nucleares".

Sin embargo, Donald Trump lo corrigió este lunes en su red social afirmando que "el objetivo número uno es, y siempre será, que Irán no tenga, de ninguna forma, armas nucleares".