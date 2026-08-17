¿La OTAN islámica? Arabia Saudí, Turquía y Pakistán firman una alianza militar que puede cambiar Oriente Medio

El pasado 7 de agosto Arabia Saudí, Pakistán y Turquía firmaron un pacto con el objetivo de fortalecer su defensa, denominado Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca. Un pacto histórico que llega en un contexto en el cual las tensiones en Oriente Próximo han estallado con los conflictos en Líbano, Gaza e Irán y que podría cambiar el equilibro geoestratégico en esta zona del mundo.

El acuerdo, al que algunos analistas han llamado "la OTAN islámica", ha sido firmado por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, "estipula que cualquier ataque armado contra cualquiera de los tres Estados se considerará un ataque contra todos ellos" según se detalla en el comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí. Además, esta abierto a otros países de la región.

"Hermandad y solidaridad islámicas"

Los tres firmantes resaltaron que este pacto se sustenta sobre los "lazos históricos" que les unen, centrados principalmente en la "hermandad y solidaridad islámicas" y en los "intereses estratégicos compartidos". Asimismo, cabe destacar que estos países ya contaban con una "estrecha cooperación en materia de defensa" que se fortalecerá gracias al acuerdo alcanzado.

De este modo, Erdogan señalaba que se trata de una alianza que "contribuirá al avance de la cooperación en materia de seguridad y defensa, al desarrollo de proyectos conjuntos en la industria de la defensa y a la lucha contra el terrorismo". Además, subrayó que el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca "está abierto a la participación de todos los países hermanos que buscan la paz, la prosperidad y la estabilidad de nuestra región", abriendo así la puerta a la posibilidad de que más firmantes se adhieran a él, pues "no va dirigido contra ningún país".

Por su parte, desde Arabia Saudí, el viceministro de Diplomacia Pública, Rated Krimly, explicó que esta firma no representa un intento de establecer un eje militar y que tampoco está relacionado con "ambiciones nucleares o a una carrera armamentística". Del mismo modo asegura que el acuerdo entre los tres países "no sustituye ni reemplaza ningún acuerdo bilateral o multilateral existente entre estos países, o entre ellos y otros estados u organizaciones internacionales".

El primer ministro de Pakistán destacó que se trata de un "acuerdo histórico" que refleja "la unidad de tres países hermanos", señalando además que con dicha alianza pretenden "salvaguardar los intereses de sus pueblos y servir a su nación".

Trump, satisfecho

En la misma línea se ha manifestado este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, a través de sus redes sociales, ha celebrado la firma del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, calificándolo de "un primer paso grande, audaz e importante". Asimismo, ha destacado que Oriente Próximo "se está uniendo y cómo los países podrán, por fin, defenderse de una forma más eficaz".

A este respecto, Shehbaz Sharif ha agradecido al presidente de Estados Unidos el apoyo mostrado a la firma del Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca y ha destacado su "liderazgo" para evitar "una catástrofe nuclear en el sur de Asia y ha contribuido a salvar millones de vidas". Así, ha asegurado que Pakistán, Arabia Saudí y Turquía continuarán "desempeñando un papel constructivo para garantizar la defensa de nuestros países, así como de toda la región".

La alianza entre los tres países de Oriente Próximo supone el fortalecimiento de la cooperación en materia de defensa en un contexto en el que los conflictos en Líbano, Gaza e Irán mantienen las tensiones en la zona.