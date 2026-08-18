Un proyectil impacta contra un buque frente a las costas de Omán y deja al menos una víctima

Un buque ha sido alcanzado durante la madrugada de este martes por un proyectil de origen desconocido cuando realizaba un tránsito de salida por el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Omán. El impacto ha provocado daños en la sala de máquinas y ha dejado al menos una víctima entre los miembros de la tripulación.

Según ha informado Europa Press, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha recibido información sobre lo ocurrido a través del responsable de seguridad de la empresa.

"El responsable de seguridad de la empresa ha informado que el buque fue alcanzado por un proyectil desconocido mientras realizaba un tránsito de salida por el estrecho de Ormuz", ha indicado el organismo británico.

Daños en la sala de máquinas

El proyectil ha causado daños en la sala de máquinas y ha dejado una "víctima" entre la tripulación, aunque UKMTO no ha ofrecido más detalles al respecto. El organismo sí ha indicado que el resto de los tripulantes "está siendo atendida por la Guardia Costera de Omán".

El incidente se produce en un momento de especial tensión en torno al estrecho de Ormuz. Las autoridades iraníes reiteraron este lunes que el acuerdo con Omán para gestionar el tráfico marítimo en este estratégico paso es inminente.

Teherán ha asegurado que existe un entendimiento con Mascate respecto a las rutas, aunque ambas partes trabajan todavía para cerrar un "paquete" más amplio que incluya medidas y una declaración conjunta.

Las amenazas de Trump a Omán

El ataque coincide además con la expiración del memorando de entendimiento firmado hace 60 días entre Estados Unidos e Irán, sin que haya logrado materializar sus principales objetivos.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Omán con atacarlo si "se interpone" en sus objetivos.

"No creo que se hayan portado muy bien, pero los manejaríamos con mucha facilidad, igual que hacemos con otras cosas", ha aseverado Trump en declaraciones a los medios desde la Casa Blanca.