Irán marca objetivos para atacar Europa si Trump intensifica la guerra: "Puede recibir misiles"

Teherán evalúa sus opciones ante la posibilidad de que el presidente estadounidense, Donald Trump, opte por reanudar los ataques. Aunque su intención, de momento, es la de seguir debilitando al régimen de los ayatolás con "la operación económica más aplastante jamás realizada". "Esto es una guerra económica y un aislamiento a una escala sin precedentes", ha detallado el mandatario norteamericano en su red Truth Social.

En cualquier caso, dado el estancamiento de las negociaciones con Washington, Irán estudia ya los pasos a seguir si EEUU reanuda los ataques. Entre ellos, acciones militares contra objetivos estadounidenses en países del sureste europeo como Chipre y Bulgaria. Así lo asegura el periódico Financial Times en una información en la que cita dos fuentes cercanas al régimen teocrático.

La base aérea británica de Akrotiri en Chipre ya fue atacada en marzo por un dron de fabricación iraní, provocando un refuerzo militar en la zona por parte de países como Grecia, Francia y España, además de Reino Unido. Bulgaria estaría en la lista de posibles objetivos debido a que el mes pasado aprobó el uso de su base aérea de Bezmer para el reabastecimiento de combustible de aviones estadounidenses.

Las mencionadas fuentes también han trasladado al periódico estadounidense que las fuerzas iraníes "han estudiado por separado la posibilidad de atacar los cables de fibra óptica submarinos en el estrecho de Ormuz" en caso de una escala del conflicto. El régimen de los ayatolás se prepara de nuevo para la guerra, como reveló la reciente renovación de la cúpula militar y de seguridad iraní, en la que se ascendió a miembros del ala dura del régimen.

El plan contra Europa

La Guardia Revolucionaria Islámica también advirtió el martes, después de que Trump declarara que no había "conversaciones ni reuniones en curso ni programadas" con Teherán, que Irán iría "más allá de su estrategia anterior" ante un nuevo conflicto a gran escala y atacaría "objetivos más lejanos".

Una de las fuentes consultadas por Financial Times ha explicado que el régimen prepara un plan para responder si Trump ataca sus infraestructuras, como ha amenazado en varias ocasiones. La segunda fuente, más contundente, asegura que "si Estados Unidos se extralimita, Irán se defenderá a cualquier precio, irá más allá de la región y atacará también a Europa".

El ataque iraní del mes pasado contra la base estadounidense en Jordania, en el que murieron tres militares estadounidenses, habría sido por tanto una advertencia para Europa, que "puede recibir misiles", y también una demostración de la capacidad de Irán para atacar objetivos a mayores distancias, señalan los testimonios recogidos por el diario.