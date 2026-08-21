Lanzan una colecta para financiar el sacrificio de 10.000 ovejas por la salud del líder supremo de Irán

Clérigos iraníes afines al régimen —entre ellos Abdulkarim Abedini, representante oficial del líder supremo de Irán en la provincia de Qazvin durante una década— y varios medios oficialistas —como Raja News, que defiende de forma estricta los principios de la Revolución Islámica— están promoviendo una campaña de captación de fondos para sufragar el sacrificio de 10.000 ovejas con el propósito de pedir por la salud y protección de Mojtaba Jamenei, máxima autoridad política y religiosa del país, que —recordemos— no ha aparecido en público desde su nombramiento el pasado 8 de marzo.

La realización del supuesto ritual —está por ver si el dinero se utiliza con ese fin— tendría un gasto aproximado de un millón y medio de euros, si tenemos en cuenta que cada ejemplar está valorado en alrededor de 150 euros —250 millones de riales—. Los donantes pueden contribuir con el pago de una parte o la cantidad total de una de las ovejas y las aportaciones se canalizan a través de cuentas del Instituto Hazrat Khadijeh —institución benéfica, cultural y de estudios islámicos vinculada, con sede en Qom—, que habitualmente organiza sacrificios colectivos de animales y distribución de carne.

La iniciativa se promociona como una ofrenda religiosa por la salud de Jamenei —que habría resultado malherido en el mismo ataque en el que falleció su padre, el ayatolá Ali Jamenei— y ahuyentar al "enemigo-sionista-estadounidense", en palabras del clérigo chií iraní de alto rango Abdulkarim Abedini, y se difunde fundamentalmente a través de redes sociales y plataformas de mensajería instantánea como Eitaa —alternativa iraní a WhatsApp, Telegram o Instagram, estrechamente vinculada al régimen de los ayatolás—, por lo que es complicado conocer el verdadero seguimiento que ha logrado la convocatoria.

Una ofrenda en tiempos de crisis

No obstante, muchos iraníes han criticado de forma anónima —a través de medios independientes como Irán Internacional, con sede en Londres— la realización de una colecta de este tipo cuando los ciudadanos pasan por dificultades económicas con motivo de la crisis por la que pasa el país, especialmente desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, que comenzó con el ataque conjunto que EEUU e Israel lanzaron el 28 de febrero contra el régimen de los ayatolás.

El PIB de Irán se ha reducido en un 15% en las últimas semanas, la moneda local se ha desplomado, los precios de los alimentos han subido sustancialmente y la tasa de inflación ronda el 300%. Y la situación podría ir a peor, en vista de las últimas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

EEUU declara la guerra económica a Irán

El mandatario norteamericano ha anunciado que seguirá debilitando al régimen iraní con "la operación económica más aplastante jamás realizada", ante el estancamiento de las negociaciones con Teherán. "Esto es una guerra económica y un aislamiento a una escala sin precedentes", ha detallado el mandatario norteamericano en su red Truth Social.

Trump ha bautizado la ofensiva como un "Día D económico" y ha advertido que sancionará a los países que ayuden al régimen de los ayatolás. La repercusión inmediata ha sido el repunte del precio del petróleo y el oro. Además, en línea con la estrategia estadounidense, Emiratos Árabes Unidos ha anunciado un embargo comercial por tiempo indefinido contra Irán.