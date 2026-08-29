Irán admite que el bloqueo de Estados Unidos hunde su economía y dispara aún más la inflación

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha reconocido de forma inusual la grave crisis que atraviesa la República Islámica debido a las sanciones económicas de Estados Unidos y al férreo cerco sobre sus puertos y buques comerciales. Según el mandatario, estas medidas han provocado un desplome del 35 % en las exportaciones e importaciones del país, asfixiando aún más el tejido productivo nacional.

Durante una reciente intervención en la televisión estatal, el líder iraní admitió sin ambages el impacto de estas restricciones en la población. "Es evidente que tenemos problemas en la vida cotidiana de la gente", señaló Pezeshkian, quien advirtió de que la presión sobre los precios seguirá agravándose si se mantiene el actual escenario internacional.

Las cifras oficiales reflejan un panorama devastador para las familias. La inflación interanual alcanzó el pasado mes de julio un alarmante 87,9 %, mientras que el encarecimiento en productos básicos como alimentos y bebidas se disparó hasta el 128 %. Esta escalada condena a gran parte de los ciudadanos a la pobreza severa y erosiona cualquier intento de estabilización.

El régimen de los ayatolás lleva décadas sometido a diferentes embargos, pero la situación ha empeorado drásticamente esta misma semana. La Administración estadounidense ha puesto en marcha la llamada operación Paria Económico, un ambicioso plan diseñado para aislar financieramente a Irán. El objetivo de Washington es tratar de doblegar a la teocracia en el contexto bélico que acaba de cumplir seis meses de duración.

A esta coyuntura se suma la respuesta militar y comercial en las rutas marítimas. El cerco impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes el pasado mes de julio se produjo como represalia directa después de que Teherán bloqueara el estrecho de Ormuz, una arteria vital para el comercio mundial.

Este estrangulamiento logístico ha alterado por completo las cadenas de suministro. Pezeshkian detalló que la inmensa mayoría de las compras al exterior llegaban por vía marítima, pero en la actualidad el país se ve forzado a buscar rutas alternativas, lo que implica adquirir bienes a precios muy superiores y asumir unos costes de transporte exorbitantes.

El sector de los hidrocarburos, tradicional salvavidas del régimen, tampoco escapa a la crisis. Aunque el presidente iraní evitó proporcionar cifras concretas sobre la caída actual, sí reconoció que durante el breve periodo de vigor del Memorando de Entendimiento firmado con Washington en junio, la República Islámica logró dar salida a 90 millones de barriles de petróleo.

Frente a esta asfixia, las autoridades de Teherán han recurrido a la retórica victimista habitual, tachando las medidas estadounidenses de "terrorismo de Estado" y de "guerra económica". Sin embargo, el principal problema de la dictadura es el creciente descontento interno frente a unas condiciones de vida cada vez más insoportables.

El colapso económico es el caldo de cultivo perfecto para la disidencia ciudadana. A finales del año pasado, el empobrecimiento generalizado desató una oleada de protestas pacíficas que exigían el fin de la República Islámica y que fueron sofocadas con una violencia desproporcionada.

La brutal represión ordenada por el régimen dejó un saldo escalofriante. Incluso las propias autoridades iraníes admitieron la muerte de 3.117 personas durante los disturbios, mientras que organizaciones internacionales de derechos humanos, como la plataforma opositora Hrana, elevan la cifra de víctimas mortales a decenas de miles de ciudadanos inocentes asesinados por exigir libertad y prosperidad.