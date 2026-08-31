EEUU e Irán elevan la tensión con intercambios de bombardeos en Ormuz, Jordania y EAU

Irán ha respondido al ataque de Estados Unidos contra la isla de Larek, en el estrecho de Ormuz, con una ofensiva contra posiciones militares estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos, según han anunciado la Guardia Revolucionaria Islámica y el Ejército iraní. Jordania asegura haber interceptado ocho misiles, mientras que Emiratos Árabes Unidos no ha informado por ahora de posibles daños o víctimas.

La Guardia Revolucionaria Islámica anunció durante la madrugada de este lunes el lanzamiento de misiles balísticos contra las bases aéreas estadounidenses Rey Huseín y Al Azraq, ambas situadas en Jordania.

Según el comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, los proyectiles tenían como objetivo "la infraestructura técnica y de mantenimiento y las bases de despliegue de aviones de combate enemigos".

Teherán presentó la operación como una respuesta al ataque estadounidense sobre Larek, una isla iraní situada en el estratégico estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria había confirmado previamente que el bombardeo estadounidense había causado muertos y heridos entre sus miembros. "Cada disparo recibirá una respuesta aún más aplastante", advirtió el cuerpo militar iraní en su comunicado.

Jordania, por su parte, aseguró que sus sistemas de defensa aérea interceptaron ocho misiles que habían penetrado en su espacio aéreo. Las Fuerzas Armadas jordanas afirmaron que los proyectiles fueron destruidos antes de que representaran una amenaza para la población o las propiedades. El Ejército jordano señaló además que adoptará las medidas necesarias para proteger la soberanía y la seguridad del país.

Ataque con drones a una base en Emiratos

Horas después, el Ejército de Irán anunció una segunda operación contra posiciones estadounidenses en la región. En esta ocasión, aseguró haber lanzado decenas de drones contra la base de Al Minhad, situada al sur de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

Según el comunicado del departamento de Relaciones Públicas del Ejército iraní, los objetivos eran helicópteros y tropas estadounidenses desplegados en la instalación, considerada por Teherán uno de los centros de apoyo y transporte aéreo de fuerzas extranjeras.

El Ejército iraní vinculó directamente esta acción con el bombardeo de Larek y aseguró que está preparado para continuar sus operaciones hasta que desaparezca la amenaza que atribuye a las fuerzas estadounidenses en la región.

Desde Emiratos Árabes Unidos se afirmó haber interceptado un dron lanzado desde Irán, al tiempo que negó que una de sus bases aéreas haya sido atacada. "Nuestra Fuerza Aérea interceptó un dron procedente de Irán sobre aguas territoriales del país", aseguró el Ministerio de Defensa emiratí en un comunicado, sin hablar de víctimas.

Afirmó también, en otra nota posterior, que "lo que circula en los medios de comunicación sobre el ataque con misiles a la base aérea de Al Minhad es completamente falso".

Washington justificó el ataque en Larek

La escalada comenzó con la operación estadounidense contra dos plataformas situadas en la isla iraní de Larek. El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó que sus fuerzas llevaron a cabo un ataque "de precisión" contra dos plataformas de lanzamiento de cohetes cargados con minas navales.

Según Centcom, la Guardia Revolucionaria estaba preparando el lanzamiento de las minas hacia el estrecho de Ormuz, lo que Estados Unidos consideró una "amenaza inminente" para la navegación: "En esencia, Irán generó la amenaza y el Ejército estadounidense la eliminó para proteger a los marinos civiles, el transporte marítimo comercial y el libre flujo del comercio mundial", señaló el mando estadounidense.

La Guardia Revolucionaria, sin embargo, calificó el ataque de "agresión" y anunció represalias. Según la información difundida por Tasnim, el bombardeo en Larek dejó al menos dos muertos y dos heridos, aunque estas cifras proceden inicialmente de fuentes no oficiales.

La tensión se extiende al estrecho de Ormuz

La situación se ha agravado también en las rutas marítimas del estrecho de Ormuz, por donde circula una parte importante del tráfico energético mundial.

La Guardia Revolucionaria afirmó que un "superpetrolero" había quedado incendiado e inmovilizado tras impactar contra dos minas navales cuando intentaba atravesar la "ruta ilegal del sur" del estrecho, establecida por Estados Unidos para el tráfico marítimo.

El brazo naval de la Guardia Revolucionaria no identificó el buque ni facilitó información sobre posibles víctimas. Sí advirtió de que los barcos que incumplan las normas de navegación establecidas por Teherán se exponen a consecuencias similares.

Irán sostiene que el corredor situado al sur del estrecho no ofrece condiciones válidas para el tránsito marítimo y ha rechazado las disposiciones estadounidenses sobre esta ruta.

La Guardia Revolucionaria también afirmó posteriormente que había derribado un dron estadounidense MQ-9 sobre el estrecho de Ormuz. Según su versión, el aparato cayó al agua, aunque no ofreció más detalles sobre la operación ni sobre sus circunstancias.