Turquía, Pakistán y Arabia Saudí crean una "nueva arquitectura de seguridad" en Oriente Medio

La nueva alianza militar entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudí tendrá su sede en en el reino saudita y contará, además, con un secretariado general. El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha afirmado que este pacto supone la creación de una "nueva arquitectura de seguridad" en Oriente Medio. Además, los integrantes han apuntado que esperan que se sumen más socios al acuerdo.

Ha sido durante el primer encuentro de la alianza, celebrado en Estambul este lunes, en el que han participado los ministros de Exteriores, los de Defensa y los jefe de Estado Mayor. "Con esta alianza, veremos cómo poco a poco se va consolidando una mayor estabilidad en la región y cómo disminuye la incertidumbre", ha manifestado Fidan. Asimismo, ha señalado que este pacto aspira a integrar más países, ya que se ha puesto en marcha "con el objetivo de expandirse".

La cita ha servido para establecer las instituciones en el seno de la alianza, paso con el que se ha acordado establecer en Arabia Saudí una sede que contará con un secretario general, que en su primer mandato estará encabezada por un dirigente de la República Islámica de Pakistán "durante un período de tres años". "Mediante actividades conjuntas, también trabajarán para reforzar sus capacidades de defensa y la cohesión de sus fuerzas armadas mediante una sólida cooperación en materia de industria de defensa, así como mediante el desarrollo y la producción conjunta de tecnología", han apuntado los representantes de Turquía, Pakistán y Arabia Saudí en un comunicado oficial sobre la reunión.

Los tres países buscan fortalecer su cooperación en defensa ante el desarrollo de la guerra entre Estados Unidos e Irán y la iniciativa en materia de defensa de Arabia Saudí y Pakistán, que se selló el año pasado. El pacto lo recibió con buenos ojos Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, defendió que se trata de un "primer gran paso" para una defensa en Oriente Próximo "más eficaz" y de una mayor integración de la zona.