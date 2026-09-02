Irán responde al ataque de Estados Unidos con una oleada de misiles contra sus bases militares en Jordania

La Guardia Revolucionaria de Irán ha respondido con fuerza a los bombardeos llevados a cabo por el Ejército de EE.UU. contra territorio persa. Este martes, tras proclamar venganza por los, al menos, cuatro muertos y más de 50 heridos por el último ataque estadounidense, la república islámica ha lanzado una nueva oleada de misiles contra bases militares norteamericanas en Jordania.

"Los valientes combatientes de la Guardia Revolucionaria Islámica han dado una contundente respuesta a los agresores y, en su primera acción, derribaron el 50º dron avanzado MQ-9 del Ejército estadounidense invasor, equipado con el nuevo sistema de defensa aeroespacial", ha asegurado en un comunicado.

Ya entrada la noche, la Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado que sus fuerzas han atacado con misiles balísticos la base militar de la Marina estadounidense de Titin, ubicada en el sur de Jordania, cerca de la frontera con Arabia Saudí y de la ciudad portuaria de Aqaba. La agencia Reuters asegura que tres misiles han caído en zonas alejadas de la población.

Asimismo, la Guardia iraní ha asegurado que se ha neutralizado "a un gran número de fuerzas estadounidenses", además de destruir varias instalaciones importates y helicópteros, si bien por el momento Washington no ha confirmado bajas entre sus filas.

La respuesta se produce tras los ataques "ciegos" y "desesperados" del Ejército estadounidense contra varios puntos de la costa sur del país, "incluyendo varias zonas civiles", que han "fortalecido la determinación" de Teherán "para aplastar a las fuerzas extranjeras" en el estrecho de Ormuz.

En este sentido, ha asegurado que el ataque ha sido llevado a cabo tras el bombardeo contra un edificio residencial en Sirik, donde al menos cuatro personas han muerto y 50 han resultado heridas durante la celebración de una boda, lo que, según la Guardia Revolucionaria, recuerda a "la barbarie de la escuela Minab y el estadio Lamerd".

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes había advertido de que impondría "un alto precio al enemigo estadounidense" tras escucharse explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en la isla de Qeshm, en el aeropuerto de Jiroft, en la provincia de Kerman, y en otros puntos de la provincia de Hormozgan.

Las explosiones también se han registrado en las ciudades de Chabahar y Konarak, en la provincia de Sistán y Baluchistán, donde han impactado al menos cuatro proyectiles, según ha recogido la agencia de noticias estatal iraní Mehr.