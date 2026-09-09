Irán ataca posiciones de EEUU en Jordania tras la ofensiva contra sus petroleros

La escalada militar entre Estados Unidos e Irán continúa aumentando en Oriente Próximo. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado nuevos ataques contra posiciones y fuerzas estadounidenses en la región, entre ellas un hangar de Estados Unidos situado en la base militar de Al Azraq, en Jordania, y dos destructores de la Armada estadounidense. Teherán asegura que sus operaciones son una respuesta a los ataques norteamericanos contra cinco petroleros iraníes registrados horas antes.

Según un comunicado de la Guardia Revolucionaria recogido por la agencia iraní Tasnim, las fuerzas de Teherán lanzaron misiles contra la base de Al Azraq y contra dos destructores estadounidenses equipados con misiles de crucero. El cuerpo militar iraní afirmó haber causado "daños considerables" a los buques, aunque por el momento no existe confirmación independiente de estas afirmaciones por parte de Washington.

La versión ofrecida por Jordania difiere en cuanto al resultado del ataque. El Ejército jordano aseguró que sus sistemas de defensa aérea consiguieron interceptar y destruir 18 de los 20 misiles iraníes dirigidos contra el país. Los dos restantes, según las autoridades jordanas, impactaron en "zonas despobladas", sin causar víctimas.

El ataque contra Al Azraq supone una ampliación significativa del radio de las operaciones iraníes. Jordania alberga instalaciones utilizadas por las fuerzas estadounidenses y se encuentra en una posición estratégica dentro del dispositivo militar de Washington en Oriente Próximo.

Una escalada que alcanza al tráfico marítimo

La respuesta iraní no se habría limitado a las posiciones estadounidenses en Jordania y el mar. La Guardia Revolucionaria anunció posteriormente nuevos ataques en el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores marítimos para el transporte mundial de petróleo.

Según otro comunicado difundido por la agencia Tasnim, las fuerzas iraníes atacaron una decena de buques que intentaban atravesar una "zona prohibida" del estrecho con apoyo estadounidense. La Guardia Revolucionaria aseguró además haber atacado ocho petroleros en aguas del golfo Pérsico.

"El estrecho de Ormuz se encuentra bajo la fuerte y eficaz vigilancia y gestión de la fuerza naval de la CGRI", afirmó el cuerpo militar iraní, según la agencia estatal IRNA.

La situación ha provocado una creciente preocupación entre las autoridades marítimas internacionales. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) informó este martes de un "incidente" relacionado con un buque mercante en la zona del estrecho de Ormuz, en el contexto de las actividades militares que se están desarrollando en la región.

La organización británica señaló que las autoridades están al corriente de los hechos y que se ha abierto una investigación, aunque no ofreció detalles adicionales sobre lo ocurrido. UKMTO recomendó a los navegantes mantenerse atentos a las últimas informaciones de seguridad marítima y a la evolución de la situación operativa.

Washington había atacado cinco petroleros iraníes

Los nuevos ataques iraníes se producen después de que el Comando Central de Estados Unidos anunciara operaciones contra cinco petroleros vinculados, según Washington, a la Guardia Revolucionaria iraní. Cuatro de las embarcaciones se encontraban en el golfo de Omán y una quinta estaba cerca de la isla de Jark, uno de los principales centros de exportación de petróleo de Irán.

Estados Unidos justificó los ataques como una respuesta a las acciones previas de Teherán contra un buque de guerra estadounidense. La dinámica de represalias ha provocado una rápida expansión del enfrentamiento, que ya afecta tanto a instalaciones militares como al tráfico marítimo y a las infraestructuras energéticas.

Irán, por su parte, ha elevado todavía más la presión al advertir a las tripulaciones de petroleros fondeados o atracados en puertos de Kuwait y Bahréin que abandonen "de inmediato" sus buques, bajo la amenaza de que serán "blanco de ataques".

El estrecho de Ormuz se encuentra así en el centro de una crisis cada vez más peligrosa. Cualquier interrupción prolongada del tráfico por esta vía podría tener consecuencias sobre los mercados energéticos y el comercio internacional. Mientras Teherán asegura que mantiene bajo vigilancia la zona y reivindica nuevas operaciones contra intereses estadounidenses, Washington todavía debe determinar el alcance real de los daños atribuidos por Irán a sus fuerzas.