Irán se jacta de apresar uno de los submarinos no tripulados "más modernos" de EEUU

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha asegurado haber capturado un vehículo submarino no tripulado estadounidense en las proximidades de la entrada del estrecho de Ormuz, en un nuevo episodio de escalada entre Teherán y Washington. El cuerpo militar iraní sostiene que se trata de uno de los sumergibles "más modernos e inteligentes" del Ejército estadounidense y que la operación fue posible gracias a una compleja maniobra de inteligencia.

"La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica ha capturado uno de los submarinos no tripulados más modernos e inteligentes del Ejército terrorista estadounidense", afirmó el cuerpo castrense en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la propia Guardia Revolucionaria. Según la versión iraní, el aparato fue interceptado a la entrada del estrecho de Ormuz.

Teherán asegura que el vehículo cuenta con tecnología de última generación, fue entregado a la flota estadounidense en 2025, mide aproximadamente 5,8 metros de longitud y pesa cerca de tres toneladas. Las características descritas apuntan al Dive-LD, un vehículo submarino autónomo desarrollado por la empresa estadounidense Anduril, aunque por el momento no existe confirmación independiente de que el aparato capturado corresponda exactamente a ese modelo.

El Dive-LD está diseñado para realizar misiones de larga duración sin tripulación y en aguas profundas. Según las especificaciones conocidas del sistema, puede permanecer sumergido durante un máximo de diez días y alcanzar profundidades de hasta 6.000 metros. Su arquitectura modular permite además incorporar distintos sensores y equipos en función de la misión encomendada.

Un posible premio tecnológico para Teherán

La captura, si finalmente se confirma y el vehículo se encuentra en un estado suficientemente intacto, tendría un valor que iría mucho más allá del impacto propagandístico. Irán podría estudiar elementos relacionados con los sistemas de navegación, sensores, comunicaciones, autonomía y arquitectura electrónica del aparato.

El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Sardar Mohamadi, utilizó precisamente el episodio para lanzar una advertencia a Washington. Aseguró que incluso "el submarino no tripulado más avanzado" de Estados Unidos no podrá atravesar las "capas de vigilancia" iraníes desplegadas en el estrecho de Ormuz.

"El golfo Pérsico pertenece a nuestra juventud tecnológica. Volved a la Bahía de Cochinos", añadió Mohamadi, en referencia al fallido desembarco de tropas estadounidenses en Cuba en 1961, cuyo objetivo era derrocar al Gobierno de Fidel Castro.

La afirmación iraní llega, además, en un momento especialmente delicado. El estrecho de Ormuz constituye uno de los principales puntos estratégicos del tráfico energético mundial y se ha convertido en escenario habitual de operaciones de vigilancia y demostraciones de fuerza entre Irán e Estados Unidos.

Teherán también aseguró este martes haber derribado un dron estadounidense sobre Bandar Abbas, capital de la provincia de Hormozgan y situada junto al estrecho. Según el Ejército iraní, citado por la radiotelevisión pública IRIB, se trataría de un aparato MQ-1 que habría sido alcanzado por los sistemas de defensa aérea iraníes y posteriormente destruido.

Washington no ha confirmado la pérdida

La principal incógnita sigue siendo la veracidad y el alcance de la supuesta captura. Hasta el momento, la información procede fundamentalmente de las autoridades y medios estatales iraníes, por lo que no existe una confirmación independiente de que Washington haya perdido el vehículo descrito.

La cuestión es especialmente relevante porque Teherán ya ha realizado anteriormente afirmaciones similares sobre incidentes con sistemas estadounidenses que posteriormente fueron rechazadas por Washington. En esta ocasión, sin embargo, Irán sostiene que el aparato no fue destruido, sino capturado, y ha anunciado que difundirá imágenes del vehículo.

Esas fotografías podrían resultar determinantes para comprobar el modelo, el estado del sumergible y, eventualmente, parte del equipamiento que transportaba. Si se confirma que se trata de un Dive-LD y que ha caído en manos iraníes prácticamente intacto, el episodio supondría un importante revés tecnológico para Estados Unidos.

Washington tendría entonces que evaluar qué información o sistemas sensibles permanecen almacenados en el aparato y hasta qué punto la ingeniería iraní podría aprovechar su estudio. Por ahora, sin embargo, la captura debe considerarse una afirmación de Teherán pendiente de pruebas y de confirmación independiente.