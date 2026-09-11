Israel destruye la red de túneles más importante de Hezbolá en Líbano

Duro golpe al grupo terrorista libanés Hezbolá. Israel ha destruido una colosal infraestructura subterránea que había construido en la cresta de Ali Taher, a aproximadamente 15 kilómetros de la frontera con el Estado judío. Se trataba del "mayor puesto iraní fuera de Irán", en palabras del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ha compartido en X un impresionante vídeo de la operación, que comenzó en agosto.

השמדנו הלילה את המוצב האיראני הגדול ביותר מחוץ לאיראן - מנהרות עלי טאהר בלבנון. משלימים את המשימה. שנה טובה! pic.twitter.com/xbDGu7Fhyf — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 10, 2026

La red de túneles habría sido construida por Hezbolá durante dos décadas gracias a la financiación de Irán, con el objetivo de facilitar "la conquista de Galilea" (norte de Israel), según han explicado en un comunicado Netanyahu y su ministro de Defensa, Israel Katz. "Constaba de un total de ocho rutas subterráneas, con una longitud combinada de más de 5.400 metros", según el Ejército israelí.

Una infraestructura clave de Hezbolá

Con su destrucción, para la que se han utilizado más de 1.000 toneladas de explosivos, Israel habría completado la operación para "el establecimiento de la zona de seguridad en el sur del Líbano". En la infraestructura bajo tierra, la organización terrorista alojaba centros de mando, almacenes logísticos, arsenales de armas e incluso el cuartel general de la Unidad Badr.

הבטחנו וקיימנו.

המחבלים חוסלו ומנהרות עלי טאהר הושמדו.

כל הכבוד לצה"ל 🇮🇱 pic.twitter.com/yd9n4KjqGH — ישראל כ"ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 10, 2026

"Lo prometimos y cumplimos", ha señalado el ministro de Defensa, Israel Katz, a través de su perfil de X una vez finalizadas las detonaciones, que fueron tan intensas que los sismógrafos de Líbano registraron los temblores como si se tratase de un terremoto de 4,1 puntos de magnitud.

Las promesas de Netanyahu

El propio Netanyahu había realizado su promesa unas horas antes, junto al Muro de las Lamentaciones de Jerusalén en vísperas de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío. Pero no sólo aseguró que alejaría la amenaza de Hezbolá de Israel, también que impedirá que Irán pueda recuperar su capacidad para producir bombas nucleares.

Israeli Prime Minister Netanyahu: President Trump announced this evening that Iran is attempting to re-arm itself with nuclear weapons; this is true. After we destroyed its immediate capability to produce nuclear bombs, through operations such as "Rising lion" and "Roaring… pic.twitter.com/J82uB0Aots — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 10, 2026

Ahora que los túneles más importantes de Hezbolá han sido destruidos, las fuerzas israelíes —han anunciado— permanecerán en la zona de la cresta de Ali Taher "para impedir el regreso" de los terroristas libaneses para intentar salvar algo de la infraestructura y se revisará para acabar con lo que haya quedado de ella después de las detonaciones de este jueves.