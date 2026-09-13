Bardem boicotea a Adidas, compremos Adidas

Aunque no tan deprisa. Conozcan la historia. Adidas decide ofrecer un servicio muy sensato y sensible: permitir a los amputados comprar una sola zapatilla en lugar de un par completo. Entre los participantes de la campaña local en Israel aparece Shalev Biton, un joven que perdió la pierna en 2021 cuando un misil antitanque disparado desde Gaza impactó en su vehículo. Y hay que resaltar que no ocurrió durante la guerra posterior a la masacre del 7 de octubre, sino mucho antes. Un detalle irrelevante, al parecer, para Javier Bardem. El actor, siempre atento a las causas correctas, ha reaccionado con la contundencia de quien ha descubierto un crimen contra la humanidad. Adidas se atrevió a mostrar a un israelí amputado, por tanto, boycott. No importa que el programa exista en Europa desde meses antes, que se haya desarrollado con organizaciones de deportistas con discapacidad, ni que Biton sea solo uno entre varios atletas con pérdida de extremidades. ¿Y qué tiene de malo? Preocuparse porque las personas que han perdido una pierna no paguen el doble por un producto que no necesitan se convierte, de la noche a la mañana, en símbolo de complicidad con el mal. Lo importante es la nacionalidad y el pasado militar del muchacho. La humanidad se mide, al parecer, por el pasaporte. Mientras tanto, Biton empieza a recibir el torrente habitual de amenazas y acoso online. El sudoku de la interseccionalidad muestra que handicapado tiene muchos puntos, pero blanco, judío y posiblemente hetero los arrebata todos.

Ahora, comparemos con la competencia. Nike, siempre a la vanguardia de las sensibilidades del momento, prefiere otro tipo de representación. En sus campañas para ropa deportiva femenina decide colocar a un varón biológico. Un loquito que da muchos saltos alborozados y cree que es una nena. El mensaje es claro: las mujeres deben sentir que su espacio comercial es lo suficientemente inclusivo como para que un hombre lo ocupe. Parecería que la elección está clara, ¿no? Bardem nos cae fatal porque se lo ha ganado a pulso con su izquierdismo cerril y su acostumbrado antisemitismo. Pero sepan que Adidas lo estropeó al no aguantar ni un poco la tensión y pedir perdón enseguida por "cualquier ofensa causada". Un bajón de adidas muy decepcionante.

¡Cómo está el patio! Las mismas almas sensibles que se escandalizan porque Adidas muestra a un israelí que corre con prótesis celebra, o al menos tolera en silencio, que Nike redefina quién puede simbolizar el deporte femenino. Una es humanitaria y la otra progresista. Ambas coinciden en una cosa: la realidad debe adaptarse al discurso, nunca al revés. Hay algo especialmente mezquino en este asunto. Biton no eligió perder la pierna. Tampoco eligió nacer israelí. Los mismos círculos que se llenan la boca de "interseccionalidad" y "cuidado de los vulnerables" descubren de pronto que hay vulnerables de primera y de segunda. El amputado correcto es el que confirma la narrativa. Mientras tanto, las mujeres que compran ropa deportiva siguen observando con creciente perplejidad cómo las marcas que dicen representarlas prefieren a tipos que dicen ser más y mejor mujeres que ellas. Nike ahí aún ha sido más babosamente woke. Adidas, al menos, intentó algo útil antes de verse obligada a pedir perdón. Shalev Biton, mientras tanto, sigue corriendo. Con una sola zapatilla pero con bastante más dignidad que los Bardem & Co.