Arabia Saudí tacha de "ataque terrorista" el presunto dron hutí lanzado contra La Meca

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí calificó este miércoles de "cobarde ataque terrorista" el presunto lanzamiento por parte de los rebeldes hutíes del Yemen de un dron contra La Meca, el lugar más sagrado para el islam, y acusó al grupo de "incitar al odio entre los musulmanes de todo el mundo".

El departamento dijo en un comunicado que el "cobarde ataque terrorista" es otra muestra de "las prácticas de la milicia terrorista hutí de atacar y profanar lugares sagrados e incitar al odio entre los musulmanes de todo el mundo".

Las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí afirmaron este miércoles haber "interceptado y destruido un dron hostil" lanzado por los hutíes antes de que entrara en el espacio aéreo de La Meca, sin que la acción provocara daños materiales o víctimas.

El Ministerio de Exteriores subrayó que se trata del "segundo intento de atacar La Meca", al recordar que el 27 de julio de 2017 las defensas aéreas de Arabia Saudí interceptaron un misil balístico presuntamente lanzado por los rebeldes yemeníes que iba dirigido contra la ciudad sagrada.

Los hutíes han negado haber tenido como objetivo La Meca, mientras sí han reivindicado múltiples ataques contra infraestructura energética y militar en la monarquía árabe, que interviene en la guerra del Yemen desde 2015 al frente de una coalición que lucha en favor del Gobierno internacionalmente reconocido del país.

El Ministerio saudí aprovechó el comunicado para lanzar un llamamiento a la comunidad internacional "para que condene estos graves ataques y adopte una postura firme" contra los hutíes, que también amenazan la navegación marítima en el mar Rojo tras imponer un bloqueo naval a Riad a finales de julio.

Así, la nota reafirmó el "legítimo derecho" de Arabia Saudí a "adoptar todas las medidas necesarias para defender la seguridad de las Dos Mezquitas Sagradas, los peregrinos y todos los territorios, ciudadanos y residentes del reino".

El secretario general de la Liga Árabe, Nabil Fahmy, también condenó el ataque en otro comunicado, en el que mostró la solidaridad de la organización panárabe con Riad y afirmó que cualquier agresión contra La Meca "es sumamente grave" al provocar, además, "la indignación de los musulmanes en todo el mundo".

En la misma línea, el jefe del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem al Budaiwi, calificó de "traicionero intento terrorista" el ataque contra La Meca, un "atroz acto criminal de los hutíes que representa una escalada extremadamente peligrosa, una transgresión de todos los límites y una flagrante violación de la santidad" del lugar.