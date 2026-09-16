Las tropas de Israel abaten a un alto mando de los terroristas de Hamás en Gaza

El brazo armado del grupo terrorista Hamás, las conocidas como Brigadas Ezeldín al Qasam, ha confirmado este miércoles la muerte de uno de sus comandantes en un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza. Esta operación se ha llevado a cabo a pesar del acuerdo de alto el fuego que ambas partes habían alcanzado en el mes de octubre de 2025, lo que demuestra la persistente tensión y la determinación militar frente a la amenaza yihadista.

A través de un comunicado difundido en sus canales de propaganda y redes sociales, la organización ha indicado que el terrorista fallecido, identificado como Naim Atiya Muhamad Abu Obeid, ejercía como comandante de la Brigada de Rafah, situada en el sur del enclave palestino. Asimismo, este cabecilla ocupaba un puesto de gran relevancia como miembro del Consejo Militar General de las Brigadas Ezeldín al Qasam, la cúpula que toma las decisiones tácticas y estratégicas de las facciones armadas.

El comunicado terrorista detalla que Abu Obeid fue neutralizado el martes como consecuencia del citado ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel. El grupo palestino ha descrito la operación como un "cobarde asesinato", confirmando así la información que previamente había avanzado el Ejército hebreo al anunciar su éxito en un bombardeo selectivo dirigido contra objetivos en el sur de la Franja de Gaza. "Parte a brazos del Señor como mártir tras décadas de yihad y sacrificio, tras unirse a las Brigadas Ezeldín al Qasam en 1993", reza el mensaje propagandístico.

La figura de este cabecilla abatido no era una más dentro del organigrama de la organización yihadista. El grupo ha subrayado que el comandante "participó en numerosas operaciones de gran calado" a lo largo de las últimas décadas. Además, ha revelado que Abu Obeid fue una pieza fundamental y "uno de los comandantes durante la Inundación de Al Aqsa", el nombre con el que Hamás denomina a los brutales ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

En aquella fatídica jornada, que desencadenó la actual e intensa respuesta militar israelí, el terrorista se encargó de planificar y supervisar la infiltración y el cruce en la zona de responsabilidad operativa de la Brigada de Rafah. La eliminación de este alto mando supone un duro golpe para la estructura de liderazgo de Hamás, que sigue sufriendo el desgaste sistemático de su capacidad organizativa debido a las constantes y precisas operaciones llevadas a cabo por la inteligencia y la fuerza aérea de Israel en su objetivo de erradicar el terrorismo.