El hijo del embajador israelí en EEUU, en estado crítico tras ser herido en un atentado terrorista al norte de Jerusalén

Neria Dov ben Chana, de 39 años, reservista de las FDI, fue herido este miércoles de gravedad en un ataque con vehículo cometido por un terrorista palestino. El terrorista embistió el coche patrulla en el que el soldado israelí hacía el servicio como reservista cerca del asentamiento de Beit Horon, en el norte de Jerusalén. Tras el ataque, el terrorista fue abatido.

🚨🇮🇱 EL HIJO DEL EMBAJADOR DE ISRAEL EN EE.UU. LUCHA POR SU VIDA TRAS UN ATENTADO TERRORISTA Neria Dov Leiter, hijo del embajador Yechiel Leiter y reservista de las FDI, fue gravemente herido hoy cuando un terrorista palestino lo embistió con un vehículo en la Ruta 443, cerca… pic.twitter.com/7JsWkXLTCB — Doron (@plexaleOK) September 23, 2026

La identidad del herido, que se encuentra en situación crítica, ha sido confirmada por su padre, el embajador Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter. En un mensaje en la red X daba las gracias "al Tzáhal y al equipo médico del Centro Médico Shaare Zedek que ahora mismo lucha por la vida de Neria Dev, hijo de Jana, y a las oraciones del pueblo de Israel. Creo en el poder de la oración y creo que cuando el pueblo de Israel se une, ocurren milagros. Neria necesita un milagro".

I am grateful to the IDF, to the medical team at Shaare Zedek who are now fighting to save the life of Neria Dov ben Chana, and for the prayers of the people of Israel. I believe in the power of prayer, and I believe that when the people of Israel unite, miracles happen. Neria… — Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) September 23, 2026

En el mismo mensaje hace referencia al hermano mayor de Neria, Moshé Yedida, que murió en combate en la Franja de Gaza, en la ofensiva iniciada por Israel tras la masacre de Hamas del 7 de octubre.

Dice el embajador en su mensaje: "Neria continuó sirviendo en la reserva después de perder a su hermano mayor Moshe Yedida Liter, que en paz descanse, y ha realizado cientos de días de servicio en diferentes frentes desde el siete de octubre. El terrorismo palestino busca arrancar al pueblo de Israel de su tierra. Ellos eligen la muerte—nosotros elegimos la vida".

El presidente Netanyahu también ha expresado su cariño y apoyo a la familia del embajador de EEUU, que ha volado inmediatamente a Israel para estar con su hijo, en otro mensaje en la red X. "Mi esposa Sara y yo, junto con todo el pueblo de Israel, rezamos por un milagro. Yechiel querido, todos estamos contigo", ha expresado el mandatario israelí.