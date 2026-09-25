Venecia: socios de Hamás contraprograman la serie Fauda

"La realidad es que, desde que comenzó este festival, en estos poco más de diez días, Israel ha matado al menos a seis niños palestinos en Gaza: una niña de tres años en una escuela bombardeada, una niña de siete años que iba con su padre en el coche, dos hermanas que dormían en su casa". Yuval Abraham, director de NAZA, agradecía el premio especial del jurado del Festival de Venecia y recordaba a los hipócritas que le escuchaban que los judíos seguían matando a inocentes. Como buen manipulador, falsea y oculta.

"Una niña que iba con su padre en el coche", se lamenta, y es cierto que murió. Lo que omite el director es que el progenitor, un tal Yusuf Aquila, era comandante de la Nukhba —la unidad de operaciones especiales de Hamás—. Ningún padre expone así a su hija. "Una niña de tres años en una escuela". La información es errónea. Era un niño de siete años y las circunstancias de su muerte son inverosímiles. Según los padres, estaban durmiendo cuando "un proyectil atravesó el cuerpo de mi hijo sin explotar". En el diario de guerra del 7 de septiembre, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no mencionan ese incidente, pero sí que desviaron un misil dirigido a un terrorista por encontrarse cerca de civiles. "Dos hermanas que dormían en casa". ¿Dónde? ¿En qué circunstancias?

Este compañero de viaje de Hamás muestra a los judíos como unos seres sedientos de sangre que se entretienen bombardeando lugares donde hay infantes. Cuantos más mejor. Es una versión actualizada del libelo de sangre. De haber vivido en 1934, Yuval escribiría en Der Stürmer: "Se revela el plan judío de asesinato contra la humanidad gentil".

El periódico The Guardian es el productor de NAZA. Es corresponsable de la afirmación de que las FDI utilizan herramientas de IA para exterminar a los gazatíes. ¿Qué sentido tiene hacer evaluación de daños si se trata de matar masivamente? Busco respuesta a la pregunta en John Spencer (Departamento de Estudios de Guerra Urbana del Instituto de Guerra Moderna de West Point): "Lo absurdo de esto es que intenta presentar como algo malo una práctica del ejército israelí que cumple con el derecho de los conflictos armados. Las FDI evalúan el valor de un objetivo militar frente al daño civil incidental previsto —los daños colaterales— y hacen lo que se llama una evaluación de proporcionalidad. La película presenta esto como algo negativo cuando, en realidad, lo que demuestra es que las FDI cumplen con la ley", y añade: "Se trata de objetivos militares legítimos, aunque no lo digan. Israel está apuntando a combatientes de Hamás. ¿Y qué hace la inteligencia artificial? Recopila información sobre esas personas", concluye.

Objetivos militares legítimos. Desde que comenzó el Festival de Venecia hasta la fecha de cierre de este artículo —25 de septiembre—, estos son los terroristas de Hamás identificados y eliminados, además de la captura de un dirigente de la máxima importancia.

1. Talal Mustafa Saleh Badawi (comandante del departamento de seguridad militar de la Brigada de Ciudad de Gaza)

2. Momon Saeed Mohammed Hawari (operativo de Hamás)

3. Muhammad Mahmoud Marshad al-Qadi (comandante de la Nukhba)

4. Yusuf Aqila (comandante de la Nukhba)

5. Ahmad Fuad Khalil Khalas (operativo de la Nukhba)

6. Sabhi Hadr Al-Atham Al-Batrihi (operativo de la Yihad Islámica)

7. Farah Hamed (comandante de las Brigadas al-Qassam)

8. Muhammad Yazouri 'Abu al-Haitham' (comandante de la Brigada de Jan Yunis)

9. Hudheifa Muammar (comandante de compañía de la Brigada de Jan Yunis).

10. Muhammad Bahjat Rashi (operativo de la Brigada de Jan Yunis).

11. Moamen Jabr Al-Sayed Abu Labda (jefe de célula de francotiradores de la Brigada de Ráfah de Hamás)

12. Hassan Ali Abu Nada (operativo de la unidad de ingeniería del ala militar de Hamás)

13. Abd al-Rahim Ahmad Khalil Khawa (operativo de la unidad de ingeniería del ala militar de Hamás)

14. Ahmad Batash (comandante del Batallón de Yabalia de la Brigada del Norte de Gaza)

15. Rafat Abu Zamar (comandante en el cuartel general de Hamás)

16. Muhammad Khader Fahmi Aghour (operativo de Hamás)

17. Nael Abu Obeid (comandante de la Brigada de Ráfah)

18. Said As'ad Said Akrim (comandante del Batallón Daraj-Tuffah)

19. Ahmed Bazahat Saleh Shaer (miembro del Batallón Shuja'iya)

20. Nimer Yasser Nimer Arshi (operativo de cohetes de la Yihad Islámica)

21. Jihad Samih Mahmoud Ismail (comandante de la Nukhba)

22. Sharif Shadi Ibrahim Labad (operativo de la Nukhba)

23. Yusuf Saad Al-Din Rashad Zaim (comandante de la Nukhba)

24. Muhammad Jamal Ahmad Eid (comandante de la Nukhba)

25. Saleh Ziad Ibrahim Miqdad (comandante de pelotón de la división naval del ala militar de Hamás)

26. Muhammad Suleiman Byouk (comandante del ala militar de Hamás)

27. Yahya Hamdouna (operativo de Hamás)

28. Muhammad Rafa'i (operativo de Hamás)

29. Basir Al-Barsh (comandante de la Nukhba)

30. Mohsen Farid Said Abu Hadaf (comandante célula de lanzamiento de cohetes de la Yihad Islámica)

31. Muhammad Abu Alwan (jefe del departamento de Finanzas de Hamás).

32. Mahmoud Abd al-Fattah Awad (comandante del ala militar de Hamás).

33. Ismail Ibrahim Darwish Kandil (operativo de la Nukhba)

34. Muein al-Arabid (jefe del aparato de seguridad interna de Hamás capturado por el Shin Bet).

No son unos que pasaban por ahí. Son terroristas de lo peor. Según Yuval Abraham, el documental es el resultado de tres años de investigación y 24 testimonios de oficiales del ejército que confiesan porque no pueden soportar lo que ven y hacen. ¿Tres años? Otra mentira.

El guion del documental se ideó y publicó el 30 de noviembre de 2023 en la web +972 y lo firma el propio Yuval: "Una fábrica de asesinatos en masa": así funciona el calculado bombardeo israelí de Gaza". Hacía poco más de un mes del ataque del 7 de octubre y ya tenía el testimonio de siete militares que le confirmaron el propósito genocida: "Las cifras pasaron de permitir decenas de civiles muertos como daños colaterales a cientos de civiles", escribe en noviembre de 2023. Para el estreno en Venecia, Yuval ajustó la cifra para asegurar el titular: las FDI aprobaron que la muerte de 500 personas era un daño colateral aceptable para eliminar un objetivo terrorista de primer nivel. ¿Qué objetivo? No hay datos.

Raviv Drucker, un respetado periodista israelí, asistió a la proyección de NAZA en Venecia. Escribe en Haaretz: "Presentar testimonios tan perturbadores sin detalles fácticos que permitan verificarlos es un problema grave. Los soldados describen haber formado parte de una maquinaria que asesinó deliberadamente a miles de gazatíes. Pero no hay fecha, ni lugar, ni siquiera un solo incidente identificable que investigar". Los periodistas no reportan cosas que no pueden verificar, le recuerda a Yuval en una reciente entrevista.

El pasado 8 de septiembre se estrenó la quinta temporada de la serie Fauda. La matanza del 7 de octubre está presente. Durante la primera semana alcanzó 2,1 millones de visualizaciones en todo el mundo y se situó entre los 10 programas más vistos en 41 países —principalmente en Europa y Asia—. Había que responder, y los compañeros de viaje de Hamás lo hicieron con NAZA. Los selectos asistentes al pase privado, repantingados en sus asientos, se pusieron en pie y aplaudieron 25 minutos. ¿Aplaudían a los terroristas o a Israel por liquidarlos?