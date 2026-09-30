Un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Abu Dabi y Tel Aviv ha tenido que ser desviado este miércoles a Arabia Saudí después de un incidente a bordo que implicó a los dos pilotos. Finalmente, la aeronave aterrizó de forma segura en el aeropuerto de Tabuk, donde ambos pilotos fueron hospitalizados por las heridas que presentaban.

Aunque las autoridades todavía no han confirmado oficialmente las circunstancias, los testimonios de pasajeros y las informaciones procedentes de Israel apuntan a un posible intento de secuestrar el avión.

El aparato, con cerca de 180 pasajeros, emitió una alerta cuando se encontraba sobre el espacio aéreo jordano. La señal coincidió con una pérdida de altura y una aceleración repentina, lo que llevó a Israel a desplegar aviones ante la posibilidad de que se tratara de un secuestro.

This is how it may look like in 3D #FZ1073 https://t.co/kCOekWTRap pic.twitter.com/9zUPIYs5ne — Ankiit Koomar (@AnkiitKoomar) September 30, 2026

Según declaraciones de pasajeros recogidas por la agencia EFE, uno de los pilotos atacó al otro con un arma blanca e intentó hacerse con el control del avión. Varios pasajeros intervinieron entonces para reducir al presunto agresor.

Un vídeo difundido por el Canal 12 israelí muestra a varios pasajeros ensangrentados junto a la cabina y a los dos pilotos tendidos en el suelo. En las imágenes, uno de los pasajeros afirma que habían sido atacados y que habían conseguido controlar al presunto agresor.

🔴 Grave incident à bord d'un Boeing 737 de Flydubai reliant Dubaï à Tel Aviv. Selon Channel 14, la piste privilégiée à ce stade serait celle d'une tentative de suicide par l'un des pilotes du Boeing. Le pilote aurait volontairement engagé l'appareil dans un plongeon, passant… pic.twitter.com/Z0bmv6lJqs — air plus news (@airplusnews) September 30, 2026

La información todavía no ha sido confirmada oficialmente. Aunque el Ministerio de Transporte de Israel sí ha confirmado que el avión fue desviado debido a un "altercado entre la tripulación".

El avión terminó en Tabuk

Durante el incidente, el avión modificó su trayectoria y perdió altura antes de dirigirse finalmente hacia el norte de Arabia Saudí. El Aeropuerto Internacional Sultán bin Abdulaziz, en Tabuk, declaró el estado de emergencia ante la llegada del aparato.

Tras el aterrizaje, los dos pilotos fueron trasladados a un hospital debido a las heridas que presentaban. Las autoridades aeroportuarias indicaron que prestarían asistencia a los pasajeros y que estaban coordinando las opciones para que pudieran continuar su viaje.

Flydubai confirmó que el avión había sufrido un "incidente durante su ruta" y que había aterrizado "de forma segura" en Tabuk. La compañía aseguró que todos los pasajeros se encontraban a salvo y señaló que estaba trabajando con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Por el momento, la aerolínea no ha confirmado la naturaleza del incidente ni las circunstancias en las que resultaron heridos los dos miembros de la tripulación.

Israel apunta al terrorismo

Las informaciones difundidas desde Israel apuntan a un posible intento de secuestro. Un funcionario israelí citado por i24news señaló que uno de los pilotos habría intentado hacerse con el control de la aeronave y que entre las hipótesis que se están examinando figura la posibilidad de que pretendiera desviar el avión hacia Israel o estrellarlo.

La identidad y la nacionalidad del presunto agresor todavía no han sido confirmadas, aunque algunas informaciones apuntan a que podría tratarse de un copiloto de nacionalidad omaní, mientras que el otro piloto sería de Emiratos Árabes.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha seguido la evolución del incidente junto al ministro de Defensa, Israel Katz. Paralelamente, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel ha mantenido conversaciones con los responsables del Shin Bet y el Mossad.

Footage: The aircraft during the dramatic descent — dropping 4,000 meters in one minute. pic.twitter.com/IYKqxwvNLk — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

Por su parte, dos ministros israelíes, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, han calificado el suceso como un posible episodio terrorista. Ben Gvir ha afirmado que un terrorista había planeado estrellar el avión, mientras que Smotrich ha sostenido que quien intentara estrellar una aeronave con pasajeros israelíes debía ser tratado como responsable de un ataque terrorista.

Los pasajeros intervinieron

El relato de los pasajeros constituye hasta ahora una de las principales fuentes sobre lo sucedido dentro de la aeronave. Las imágenes difundidas muestran a varios de ellos junto a la cabina, mientras custodian a los dos pilotos después de la pelea.

Según estos testimonios, los pasajeros ayudaron a controlar al presunto agresor y permanecieron bloqueando el acceso a la cabina. Otros pilotos que viajaban como pasajeros habrían contribuido posteriormente a manejar la aeronave hasta su aterrizaje en Tabuk.