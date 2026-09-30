Los 178 pasajeros israelíes del vuelo de Flydubai procedente de Dubái ya están en casa. Tras vivir momentos de auténtico pánico en el aire y protagonizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita, el pasaje tocó tierra en el aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv, donde fue recibido entre vítores de alegría, banderas y cánticos de «Am Israel Jai» ('El pueblo de Israel vive'). A su llegada, los viajeros se encontraron con una comitiva encabezada por el propio primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien acudió a pie de pista para darles la bienvenida a todos, especialmente a los tres hombres que lograron reducir al atacante.

Entre abrazos y gestos de alivio, Netanyahu se reunió en el propio aeropuerto con Yaniv, uno de los viajeros que, con la camisa aún manchada de sangre, relató cómo intervinieron en mitad de la crisis. Según su testimonio, el copiloto apuñaló al comandante en la cabina y provocó que el aparato descendiera en picado durante cinco agónicos minutos, con la clara intención de estrellar la aeronave, según defienden las autoridades israelíes. "Le hice una llave de estrangulamiento y lo saqué primero. Intentaba destruir el panel de control. El avión comenzó a nivelarse un poco", explicó el pasajero al jefe del Ejecutivo, quien no dudó en calificarle abiertamente de "héroe".

En la hazaña también tuvo un papel crucial Musayev, un dentista israelí que no solo ayudó a maniatar al agresor, sino que prestó los primeros auxilios al piloto gravemente herido mientras el avión era desviado hacia territorio saudí. "El piloto se encontraba en estado muy grave, con una hemorragia intensa en la cabeza y las manos. Yo era el único médico a bordo. Logré detener la hemorragia y el piloto se mantuvo en una situación bastante estable hasta el aterrizaje, momento en el que su estado empeoró ligeramente", declaró este viajero.

Después del desvío a Arabia Saudita, un segundo avión de la compañía trasladó al pasaje hasta Tel Aviv. Allí les aguardaba un despliegue de los servicios de emergencia de Magen David Adom, que después de realizar las oportunas revisiones médicas solo tuvieron que evacuar al hospital a un varón de 51 años con contusiones leves.

Footage: The aircraft during the dramatic descent — dropping 4,000 meters in one minute. pic.twitter.com/IYKqxwvNLk — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

Mientras Netanyahu y su ministro de Defensa, Israel Katz, han calificado lo sucedido como un intencionado "ataque terrorista yihadista", la aerolínea Flydubai se ha mostrado más cauta: ha confirmado la existencia de "un altercado en la cabina de mando", pero ha pedido "abstenerse de especulaciones prematuras" a la espera de que avance la investigación oficial.