¿Por qué había dos pilotos más a bordo en el vuelo a Israel que intentó estrellar el comandante?

Conforme pasan las horas se conocen más detalles de lo ocurrido en el vuelo FZ1073 de Flydubai que volaba de Dubái a Tel Aviv y que intentó estrellar uno de los pilotos tras apuñalar a su compañero. Lo ocurrido, calificado ya por las autoridades israelíes de "ataque terrorista", no acabó en tragedia gracias al coraje de los pasajeros y la tripulación, que lograron detener al atacante y aterrizar de emergencia en la ciudad saudí de Tabuk.

La brusca pérdida de altura, de 5.000 metros en unos segundos, desató la alarma entre los pasajeros, que lograron entrar en la cabina, reducir al piloto y atender a su compañero herido. Según la prensa local, había dos pilotos más de la compañía sentados en la parte trasera del avión y uno de ellos pudo tomar rápidamente los mandos.

Su presencia se debía a la posibilidad de que el vuelo tuviera que cambiar de ruta y, por exceso de horas, los pilotos tuvieran que ser reemplazados en el vuelo de regreso. La precaución de la aerolínea, algo habitual, según The Jerusalem Post, en los últimos meses ante la posibilidad de cierres del espacio aéreo, ayudó a que el ataque fuera definitivamente abortado y los pasajeros pudieran aterrizar de forma segura. El piloto atacado, según el testimonio de otros pasajeros, sufrió heridas graves que fueron atendidas por un dentista que viajaba en el avión.

El piloto que trató de estrellar el avión está detenido y según las primeras pesquisas citadas por la prensa israelí, se cree que actuaba solo y que no tiene vínculos con Irán u otros grupos terroristas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acudió al aeropuerto de Tel Aviv a recibir a los pasajeros del vuelo atacado. Netanyahu dio las gracias a las personas que "evitaron un enorme desastre", entre ellos varios miembros de la tripulación.

"Durante el vuelo, al acercarse a Israel, uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión. Hablé con uno de los pasajeros israelíes. Me dijo que el avión empezó a caer en picado", contó Netanyahu, relatando que un pasajero logró irrumpir en la cabina de mando y junto a otro miembro de la tripulación "neutralizaron al piloto agresor mientras este intentaba sabotear los sistemas de la aeronave", mientras que otro piloto entró y logró estabilizar el avión.

"Rindo homenaje a estos héroes que demostraron una valentía y un coraje excepcionales. Salvaron muchas vidas. Evitaron un enorme desastre", destacó.