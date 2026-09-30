Un avión rumbo a Tel Aviv desciende más de 5.000 metros tras un altercado entre dos pilotos

Un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv ha tenido que desviarse este miércoles hacia Arabia Saudí después de que se produjera un altercado entre miembros de la tripulación, según confirmaron a la agencia EFE fuentes del Ministerio de Transporte de Israel. Las circunstancias exactas del incidente todavía están bajo investigación y existen versiones diferentes sobre lo ocurrido a bordo.

El avión, un Boeing 737 MAX 8 según la información publicada por Canal 14 de Israel, había despegado de Dubái con destino a Israel cuando se produjo el incidente en la cabina. Los datos de seguimiento citados por CNN muestran que la aeronave experimentó un descenso de más de 5.000 metros en unos dos minutos.

Según esos registros, el avión pasó de una altitud de aproximadamente 10.363 metros a unos 5.060 metros. Posteriormente se emitió una señal de emergencia desde la aeronave.

Las autoridades israelíes siguieron la evolución del vuelo y activaron sus protocolos de seguridad. Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel confirmó a CNN que se desplegaron aviones de combate después de recibirse el mensaje de emergencia.

El Ministerio de Transporte de Israel señaló que las autoridades de seguridad estaban gestionando el incidente. La información facilitada inicialmente por fuentes oficiales apuntaba a un problema interno entre miembros de la tripulación, y no a una amenaza exterior.

Las versiones sobre lo ocurrido en la cabina

La naturaleza del altercado no ha quedado completamente esclarecida. Un funcionario israelí citado por CNN aseguró que el incidente no fue un secuestro y que, según la información disponible, se trató de un enfrentamiento interno entre miembros del personal del avión.

La prensa israelí ha difundido, sin embargo, una versión más grave de los hechos. Canal 14 ha informado de que uno de los pilotos habría atacado al otro y que el enfrentamiento pudo estar relacionado con un intento de tomar el control de la aeronave.

🔴 Grave incident à bord d'un Boeing 737 de Flydubai reliant Dubaï à Tel Aviv. Selon Channel 14, la piste privilégiée à ce stade serait celle d'une tentative de suicide par l'un des pilotes du Boeing. Le pilote aurait volontairement engagé l'appareil dans un plongeon, passant… pic.twitter.com/Z0bmv6lJqs — air plus news (@airplusnews) September 30, 2026

El medio israelí también ha publicado testimonios según los cuales varios pasajeros habrían intervenido durante el incidente.

También se ha informado de la activación de los códigos de emergencia 7700 y 7500. El segundo corresponde a una señal internacional utilizada para comunicar una interferencia ilícita a bordo de una aeronave. No obstante, la utilización de una señal de este tipo no permite por sí sola establecer cuál fue la causa concreta del incidente.

El vuelo fue desviado

Tras el episodio, la aeronave ha modificado su trayectoria y se ha dirigido hacia Arabia Saudí. Las primeras informaciones indicaban que el avión debía aterrizar allí después de abandonar la ruta prevista hacia Tel Aviv.

El incidente ha provocado además consultas de seguridad entre las autoridades israelíes. Según la CNN, el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel han mantenido una reunión para analizar la situación.

Por su parte, la agencia EFE ha informado de que las autoridades de seguridad israelíes estaban investigando lo sucedido a bordo del aparato de Flydubai. Por el momento, las fuentes oficiales no han confirmado públicamente que se produjera un intento deliberado de estrellar el avión.