El piloto que intentó estrellar el avión de Flydubai pidió al pasajero que lo redujo que lo matara

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha reunido este jueves con varios de los heroicos pasajeros que evitaron una tragedia en un vuelo de Flydubai. Uno de los pilotos apuñaló al otro en un intento de estrellar el avión, pero pudo ser reducido y otro piloto a bordo del avión logró culminar un aterrizaje de emergencia en la ciudad saudí de Tabuk.

Según el testimonio de los pasajeros, que siguen dando escalofriantes detalles de lo ocurrido, el atacante pidió que lo mataran. "Atamos con el cable de los auriculares al piloto que apuñaló. Decía 'mátame', o sea, que había fracasado en su misión y prefería morir", contaron a Netanyahu, según un comunicado difundido por su oficina.

ראש הממשלה נתניהו עם גיבורי הטיסה מדובאי: ״אני אומר לאזרחי ישראל ללמוד מכם, לפקוח עיניים ולהיות ערניים. אנחנו בתקופה מאוד רגישה. יש כוונה של האויבים שלנו לפגוע בנו״ במהלך המפגש, ראש הממשלה שמע את עדותם המטלטלת על מאמצי ההשתלטות: ״קשרנו את הטייס הדוקר עם החוט של האוזניות. הוא אמר… pic.twitter.com/qK7hvR2MBW — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) October 1, 2026

El primer ministro recibió en su despacho a Yaniv Hayún, Or Pardilov, Shota Musáyev y su esposa, Sigalit. Les dijo que con "suprema valentía, ingenio y fe" habían evitado "un enorme desastre" y salvado muchas vidas.

El grupo contó otros detalles de lo ocurrido: en los primeros momentos, temieron que el piloto contara con cómplices entre el pasaje y la tripulación. La investigación sobre el terrorista sigue en marcha y la prensa local insiste en que estaba solo y no tenía vínculos con organizaciones terroristas o Irán, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, ha insinuado que el régimen de los ayatolás podría estar detrás.

Netanyahu anunció a los pasajeros que encenderán una antorcha de "heroísmo cívico" en el próximo Día de la Independencia. "El mundo entero ve el heroísmo israelí", afirmó.

"Pido a los ciudadanos de Israel que aprendan de vosotros, que mantengan los ojos abiertos y estén alerta. Estamos en un momento muy delicado. Nuestros enemigos tienen la intención de hacernos daño", añadió.

El ataque pudo ser frustrado gracias a que el piloto atacado desbloqueó la puerta de la cabina, lo que permitió a los pasajeros entrar y reducir al terrorista. Durante el forcejeo, el avión cayó 5.000 segundos en menos de dos minutos mientras cruzaba el espacio aéreo entre Arabia Saudí y Jordania.