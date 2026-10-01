Israel propone condecorar a los cinco héroes que salvaron el vuelo de Flydubai

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha anunciado este jueves su intención de otorgar la Medalla Presidencial al Heroísmo Cívico a los cinco ciudadanos israelíes que el pasado miércoles intervinieron de forma decisiva para evitar que un vuelo de la aerolínea Flydubai acabara en tragedia. Los pasajeros lograron reducir a uno de los pilotos de la aeronave, quien, según los primeros indicios, pretendía estrellar el aparato tras haber atacado a su compañero de cabina.

En un comunicado oficial, la Presidencia israelí ha detallado que los condecorados serán Tali Manes, Yaniv Hayún, el doctor Shota Musaieb, Zvika Manes y Asaf Rajuan. En un primer momento, la propuesta original incluía a cuatro personas, pero Herzog decidió incorporar a Tali Manes al constatar que fue la primera persona en dar la voz de alarma tras escuchar el violento altercado en la zona de mandos del avión.

Los hechos se desarrollaron en el vuelo FZ1073, que cubría la ruta entre la ciudad emiratí de Dubái y Tel Aviv. Cuando la aeronave sobrevolaba la frontera entre Arabia Saudí y Jordania, uno de los pilotos apuñaló al otro en lo que el Ministerio de Defensa de Israel ya investiga como un acto de terrorismo yihadista. Fue entonces cuando Zvika Manes, Yaniv Hayún y Asaf Rajuan irrumpieron en la cabina para neutralizar al atacante.

La situación en el interior del aparato fue enormemente crítica. Según informan diversos medios locales, el avión llegó a desplomarse más de 5.000 metros en apenas dos minutos antes de que Hayún lograra estabilizar la nave y evitar un desenlace fatal. Mientras tanto, Shota Musaieb, el único médico que se encontraba a bordo, prestó los primeros auxilios al piloto herido, el indio Smit Machchhar.

El jefe del Estado israelí ha dedicado unas palabras de agradecimiento a los héroes de este suceso. "En un momento en el que tanta gente estaba en peligro, actuasteis sin dudarlo, con coraje, resolución y una extraordinaria responsabilidad mutua", ha señalado Herzog en la misiva oficial. Asimismo, destacó que estas cinco personas se arriesgaron para "salvar a otros y evitasteis un desastre terrible".

El presidente también ha querido reconocer públicamente la valentía del piloto agredido. A pesar de las graves heridas sufridas durante el apuñalamiento, Machchhar consiguió abrir la puerta de la cabina para permitir el acceso de los pasajeros y facilitar así la recuperación del control de la aeronave.

Tras el grave incidente, el avión fue desviado y realizó un aterrizaje de emergencia en Tabuk, en territorio de Arabia Saudí. Desde allí, la mayoría de los pasajeros israelíes pudieron regresar sanos y salvos al Aeropuerto Internacional de Ben Gurión durante la tarde del miércoles. Por su parte, tanto la aerolínea Flydubai como las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos han pedido cautela y han evitado sacar conclusiones precipitadas hasta que finalice la investigación oficial sobre el suceso.

La Medalla Presidencial al Heroísmo Cívico es una condecoración de reciente creación en el país hebreo. Fue instituida por el propio Isaac Herzog en reconocimiento a los actos de valor civil que surgieron a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por la organización terrorista Hamás.