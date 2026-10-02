"Era mi última oportunidad": el piloto de Flydubai relata cómo salvó el avión tras ser apuñalado

El comandante indio Smit Machchhar ha relatado este viernes los angustiosos minutos que vivió a bordo de un vuelo de Flydubai después de que su copiloto le atacara con un arma blanca. Gravemente herido y tendido en el suelo de la cabina, el piloto aseguró que fue consciente de que el avión estaba descendiendo y que necesitaba levantarse para evitar que los pasajeros perdieran la vida.

Machchhar, que permanece ingresado en un hospital de Abu Dabi, contó su experiencia al primer ministro indio, Narendra Modi, durante una videollamada televisada. Con la cabeza y las manos vendadas y una cánula nasal para recibir oxígeno, el comandante rompió a llorar en varios momentos mientras recordaba el ataque.

"Sabía que era mi última oportunidad"

"Estaba luchando por mi vida", explicó Machchhar a Modi. El comandante aseguró que, pese a las heridas y a los golpes que continuaba recibiendo, percibió que el avión estaba cayendo y comprendió que debía hacer un último esfuerzo.

"Sabía que era mi última oportunidad y que la puerta estaba justo ahí", relató. Consiguió llegar hasta la puerta de la cabina y abrirla. En ese momento, varios pasajeros y miembros de la tripulación pudieron acceder al compartimento y reducir al atacante.

El avión, un Boeing 737 que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, había iniciado un pronunciado descenso. Según los testimonios difundidos tras el incidente, la intervención de los pasajeros permitió frenar la agresión mientras otros miembros de la tripulación recuperaban el control de la aeronave.

Un descenso de miles de metros

El vuelo transportaba a más de 170 personas y terminó siendo desviado a Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí, donde realizó un aterrizaje de emergencia. Flydubai confirmó que el aparato quedó finalmente bajo el control de la tripulación de servicio, que logró desviarlo y aterrizarlo de forma segura.

La gravedad del estado de Machchhar quedó patente durante el aterrizaje. Había perdido una cantidad considerable de sangre y, según el relato de personas que le atendieron, llegó a perder el conocimiento en algunos momentos.

Tras recibir atención médica inicial en Arabia Saudí, el comandante fue trasladado posteriormente a Abu Dabi, donde continúa recuperándose.

La experiencia de un piloto veterano

Machchhar explicó a Modi que sus 17 años de experiencia como piloto le permitieron identificar lo que estaba ocurriendo con la aeronave incluso mientras permanecía herido en el suelo.

"Puedo percibir exactamente lo que está ocurriendo con la aeronave incluso con los ojos cerrados", afirmó. De esos 17 años, 11 corresponden a su etapa como comandante.

El piloto comenzó su carrera en la aerolínea india SpiceJet, donde trabajó durante más de una década y acumuló miles de horas de vuelo. En 2022 se incorporó a Flydubai. Según la información disponible sobre su trayectoria profesional, cuenta con una amplia experiencia tanto como piloto al mando como instructor.

Una oración durante el ataque

Durante los momentos de mayor tensión, Machchhar aseguró que recurrió a la oración. El comandante, de origen indio, relató que recitó el Hanuman Chalisa, un himno devocional hindú dedicado a Hanuman, una deidad asociada tradicionalmente con la fuerza y el valor. "El dios Hanuman me dio valor", afirmó durante la conversación con Narendra Modi.

El primer ministro indio elogió su actuación y destacó su "valor, paciencia y sangre fría", atribuyéndole un papel fundamental en la salvación de los pasajeros.