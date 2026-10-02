Irán podría estar detrás del ataque al piloto de Flydubai: investigan el móvil terrotista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deslizado este jueves que Irán podría estar implicado en el incidente a bordo de un vuelo de Flydubai —que cubría la ruta entre Abu Dabi y Tel Aviv— que tuvo que ser desviado a Arabia Saudí después de que el copiloto apuñalara a su compañero, supuestamente con la intención de secuestrar y estrellar el avión. Afortunadamente, un pasajero logró reducirlo y el aparato pudo aterrizar en Tabuk.
Sobre el atacante, de nacionalidad omaní, Trump ha señalado que es "quizás un terrorista o quizás un loco". En cualquier caso, se maneja la hipótesis de que esté vinculado a Irán y él personalmente cree que lo está, basándose en "lo que estoy oyendo". "Estamos trabajando en ello en este momento", ha añadido el mandatario norteamericano. "Están siendo (los israelíes) muy transparentes con nosotros".
Israel apunta al "atentado yihadista"
Ante la pregunta de si el autor de los hechos podría haberse infiltrado a través de la Guardia Revolucionaria de Irán, Trump ha asentido. "Podría haber sido así", ha apuntado.
Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que el detenido fue "sometido a un adoctrinamiento islamista radical" y que "está claro que era un suicida", dado que pidió al pasajero que lo redujo "que lo matara".
Aunque la investigación aún no ha llegado a la fase de las conclusiones finales, Israel ha tachado el acto de "atentado yihadista" y Netanyahu ha señalado que "parece muy probable" que el omaní que apuñaló al piloto "fuera a estrellar el avión".
El testimonio de los pasajeros apunta a un intento de secuestrar el aparato. El régimen iraní será golpeado "muy fuerte" si se confirma que Teherán está detrás del ataque, ha amenazado Trump.