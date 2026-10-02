Israel investiga el ataque al avión de Flydubai y Netanyahu avisa: "Quien lo haya enviado lo pagará muy caro"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha informado este viernes a través de un mensaje institucional en vídeo sobre los avances en la investigación del grave altercado ocurrido a bordo de un vuelo de la compañía Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. Según ha explicado el jefe del Ejecutivo, los servicios de inteligencia analizan si el agresor actuó en solitario o si "fue enviado por alguien", lanzando una severa advertencia a los posibles autores intelectuales: "Quien lo haya enviado lo pagará muy caro".

Netanyahu ha confirmado que el atacante "se había radicalizado islámicamente", aunque ha mantenido la prudencia sobre su identidad o sus lazos con organizaciones yihadistas. No obstante, ha subrayado la extrema gravedad de los hechos, reiterando que el objetivo real era estrellar la aeronave y poner en riesgo la vida de los 174 pasajeros a bordo —una abrumadora mayoría de ellos ciudadanos israelíes— y los ocho miembros de la tripulación.

Ante el intento de masacre, Israel elevó el nivel de alerta el pasado miércoles para prepararse ante posibles amenazas adicionales. Respecto a una eventual autoría de Teherán, Netanyahu reconoció en la cadena Fox que es "demasiado pronto" para determinar si Irán ha tenido implicación en la planificación o financiación del suceso. Pese a no haber formulado acusaciones oficiales, Tel Aviv mantiene abiertas todas las hipótesis.

Por su parte, la respuesta de Washington no se ha hecho esperar. El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió de que el Ejército estadounidense golpeará "muy fuerte" a Teherán si las investigaciones confirman la implicación del régimen iraní.

Un "acto de terrorismo" y una maniobra heroica

Desde Emiratos Árabes Unidos, un asesor presidencial ha calificado oficialmente lo ocurrido como un "acto de terrorismo", convirtiéndose en la primera confirmación gubernamental sobre la naturaleza del ataque.

El incidente se desencadenó en pleno vuelo cuando el copiloto, de nacionalidad omaní, agredió violentamente con un arma blanca al comandante, el ciudadano indio Smit Machchhar, con la intención de tomar los mandos y estrellar el aparato. Tras un intenso forcejeo en el que resultó gravemente herido y cayó al suelo, el capitán —con 17 años de experiencia— se percató de que el avión comenzaba a caer en picado.

"Luchaba por salvarme, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejar que todos murieran", ha relatado Machchhar desde el hospital de Abu Dabi. En un último esfuerzo, logró arrastrarse para desbloquear el acceso blindado de la cabina desde dentro, permitiendo que los pasajeros y la tripulación irrumpieran y redujeran al agresor.

Tras estabilizar la aeronave, el comandante logró realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí a las 9:45 hora local. Los pasajeros pudieron reanudar su viaje hacia Israel horas después, mientras que el atacante quedó bajo custodia e ingresado junto al piloto herido antes de ser trasladados a Emiratos.

El fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shamsi, ha ordenado la apertura de una investigación para determinar si existen lazos con redes terroristas a mayor escala. Al mismo tiempo, la aerolínea Flydubai ha pedido prudencia a la opinión pública hasta que concluyan las pesquisas oficiales.