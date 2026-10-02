Israel revela que 170 "inocentes" periodistas muertos en la guerra de Gaza eran en realidad terroristas

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF por sus siglas en inglés, o Tzáhal en hebreo), que integran el ejército y las fuerzas armadas del Estado de Israel, han revelado que presuntos periodistas presentados como víctimas durante los últimos tres años eran en realidad militares y terroristas que operaban dentro de la Franja de Gaza.

La inmensa operación de propaganda contra Israel que se puso en marcha desde el mismo día en que Hamás perpetró la masacre del 7 de octubre contra civiles indefensos —muchos de ellos niños, mujeres y ancianos que fueron torturados, violados y posteriormente asesinados, y decenas de ellos secuestrados en los túneles de Gaza y sometidos a un tratamiento inhumano durante meses—, y sobre la que está a punto de cumplirse el tercer aniversario, ha contado con episodios realmente deleznables, como el de las fotos de los niños gazatíes malnutridos, que investigaciones posteriores demostraron falsas, pero que los medios occidentales compraron de forma masiva sin rechistar.

La utilización de imágenes de niños gazatíes desnutridos, acusando de su situación a la crueldad de Israel y puestos como ejemplo de la utilización del hambre como arma de guerra, cuando la realidad es que estaban aquejados de graves enfermedades, es realmente repugnante.

Pero no ha sido la única operación de propaganda contra Israel. En alguna ocasión, y de casualidad, se supo que los medios occidentales, y no cualquier medio, tenían instrucciones de informar contra Israel de forma consciente y deliberada. Eso ocurrió con la sacrosanta BBC, cuando la filtración de un correo echó por tierra la supuesta imparcialidad de la cadena a la hora de informar sobre la guerra en la Franja de Gaza. Todo vale contra Israel. Los periodistas de la BBC tenían instrucciones claras de informar contra Israel sobre lo que ocurría en Gaza, y concretamente en lo que se refería a la crisis alimentaria. Así lo reveló Jonathan Sacerdoti en The Spectator.

Una y otra vez, los medios occidentales, deseosos de presentar a Israel y a sus FDI como monstruos, se han tragado de forma acrítica todo aquello que la propaganda pro-Hamás les sirve en bandeja con un lacito rojo. Por supuesto, obvian el derecho de Israel a defenderse de un ataque como el del 7 de octubre, sobre el que pasan de puntillas o, peor aún, deslizan sibilinamente el "algo habrá hecho Israel para que le ocurra algo así".

Nadie niega que en una guerra pueda haber efectos colaterales no deseados, sobre todo si Hamás usa a su propia población como escudo, pues es una organización terrorista que tiene un nulo respeto por la vida de sus propios ciudadanos. Pero eso no tiene nada que ver con la crueldad y la maldad buscada expresamente por Hamás el 7 de octubre y los meses posteriores con los rehenes secuestrados o la exhibición de los cuerpos de las mujeres violadas por las calles de Gaza para que la población escupiese sobre ellos. Una maldad que, por otra parte, ejercen contra su propia población, o contra las facciones palestinas que osan hacerles frente.

Los "inocentes" periodistas que no eran tales

Durante la guerra que desencadenó la masacre del 7 de octubre, los medios de comunicación han repetido una y otra vez en artículos, opiniones y reportajes que las FDI habían matado de forma deliberada a periodistas en Gaza, lo que sería una violación de la ley internacional.

Ahora las FDI, tras una larga y minuciosa investigación, han empezado a revelar las identidades de gazatíes que fallecieron durante la guerra y que habían sido presentados como periodistas inocentes, pero que en realidad habían desempeñado funciones en los brazos militares de organizaciones terroristas en diferentes niveles, más concretamente en Hamás y la Yihad Islámica Palestina, aunque también en otras organizaciones terroristas. El Ejército de Israel ha dado a conocer ya el nombre de los primeros 10 presuntos periodistas, con información detallada sobre cada uno de ellos, pero tiene ya identificados hasta 170 supuestos periodistas, como se recoge en este mensaje en la red social X.

Las FDI han creado un sitio web específico que "se actualizará periódicamente y recopilará los nombres, roles, vínculos terroristas y las pruebas que puedan divulgarse sobre estos individuos". "Sus nombres se publicarán junto con información de inteligencia, documentos, fotografías y pruebas adicionales que exponen sus vínculos terroristas y los roles que desempeñaban en los brazos militares de dichas organizaciones".

Algunos de estos falsos periodistas —catorce de ellos—, además, se infiltraron en Israel durante el 7 de octubre y participaron presuntamente en la masacre, como también hicieron ese día funcionarios de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, denunciados por Israel. Meses después, se demostró que los informes de la inteligencia israelí estaban en lo cierto, y que la propia Agencia de las Naciones Unidas había mentido cuando negó la participación de sus funcionarios en la masacre.



Seis meses después de que la acusación de Israel se presentase públicamente, la organización no tuvo más remedio que despedir a nueve de sus trabajadores por participar en la masacre del 7 de octubre. Ahora, tras otra minuciosa investigación, le ha llegado el turno a los "inocentes" periodistas.