El piloto terrorista del vuelo a Israel atacó a su compañero con un "hacha de emergencia"

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos, país donde aterrizó de emergencia el avión FZ1073 de Flydubai que intentó estrellar uno de sus pilotos y donde el atacante permanece detenido, ha revelado nuevos detalles del atentado.

Según la investigación en marcha, el piloto utilizó un "hacha de emergencia" de la cabina para atacar a su compañero y tomar el control de los mandos del avión, con el fin de cometer un atentado terrorista.

El fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shamsi, ha explicado que el copiloto "comenzó a ejecutar su plan durante el vuelo" cuando agredió al comandante de la aeronave dentro de la cabina utilizando un hacha y que "intentó hacerse con el control de los mandos del avión".

Igualmente, el fiscal general ha señalado que "las investigaciones continúan para esclarecer todas las circunstancias del incidente, sus motivos y las conexiones relacionadas con él, además de completar las comprobaciones técnicas y el análisis de las pruebas materiales y digitales", al tiempo que añadió que "los resultados finales se anunciarán una vez concluyan los procedimientos necesarios".

Inhabilitado para volar en Omán

Por otro lado, el medio saudí Al Arabiya ha publicado que el piloto había sido inhabilitado para volar en Omán debido a que las autoridades omaníes descubrieron que tenía "ideas extremistas". Citando a una "fuente informada", cuenta que el copiloto -cuya identidad responde a las siglas H.A.H- abandonó Omán tras ser apartado de la aerolínea del país del golfo Pérsico.

La fuente de Al Arabiya añade que el copiloto podría haber sido influenciado con "ideas extremistas" por "grupos radicales" en Siria, donde "había pasado un tiempo", dado que su madre es oriunda de Siria.

Mientras, una fuente diplomática regional dijo a CNN que el sospechoso fue apartado de la formación de pilotos debido a la preocupación por sus ideas radicales y se le asignó otro puesto en Oman Air. Según el medio, el piloto nació en Emiratos Árabes Unidos (EAU) de padre omaní y madre siria, y había vivido varios años en Emiratos.

El piloto, según este medio, llevaba trabajando para Flydubai tan solo ocho meses y había trabajado anteriormente para Royal Air Maroc, la aerolínea nacional de Marruecos.