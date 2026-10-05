Israel prohíbe la entrada al líder ecologista británico tras tildar el sionismo de racista

El Ministerio de Exteriores de Israel ha tomado la decisión de vetar la entrada al país de Zack Polanski, líder del Partido Verde británico. Esta medida diplomática se produce como respuesta directa a la reciente clausura del congreso anual de la formación ecologista en Brighton, donde sus militantes aprobaron una polémica moción que califica al sionismo como "una forma de racismo".

El texto aprobado por los verdes británicos va más allá de la mera crítica política con un perfil antisemita. Define al sionismo como una ideología que respalda "un Estado judío etno-nacionalista" y, en su lugar, aboga abiertamente por la creación de "un único Estado palestino democrático en toda la Palestina histórica". Además, el documento acusa a la manifestación del sionismo de perpetrar la "deshumanización, el desplazamiento, el despojo, la privación de derechos y la destrucción" de los palestinos.

Aunque Polanski no participó directamente en la votación del domingo –la cual salió adelante con 1.022 votos a favor frente a 813 en contra, evidenciando una profunda fractura en la cúpula de la formación–, su postura había quedado clara días antes. El pasado viernes, el dirigente ecologista llegó a afirmar que si el sionismo implica el desplazamiento del pueblo palestino, "entonces es claramente racista; y lo digo como líder judío de un partido político británico".

Para el Gobierno israelí, la iniciativa del Partido Verde cruza todas las líneas rojas democráticas. El Ministerio de Exteriores justificó la prohibición de entrada a Polanski argumentando que la moción es un "texto claramente antisemita". Según la diplomacia del país hebreo, esta declaración trasciende "los límites del debate político legítimo" y se convierte en "una mancha en la historia" del Reino Unido.

Las reacciones en el interior del país no se han hecho esperar, especialmente entre las agrupaciones que defienden las libertades civiles. La Junta de Diputados de los Judíos Británicos y el Consejo de Liderazgo Judío han emitido un duro comunicado en el que tachan la iniciativa de "ataque a la comunidad judía". En su escrito, estas organizaciones recuerdan que "el sionismo es antirracismo; supone crear un refugio para los judíos en su antigua patria tras milenios de persecución fuera de ella".

Por su parte, el sector más radical de los verdes que impulsó la medida ha intentado justificar su postura. Lubna Speitan, principal promotora de la moción, defendió tras el recuento que el objetivo era mostrar su rechazo a los "sistemas racistas de opresión" asegurando que el partido se mantiene unido contra la discriminación, unas palabras que chocan frontalmente con el tono excluyente y antisemita del documento aprobado.