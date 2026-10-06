Israel ordena a su Ejército prepararse para una "posible guerra" con la Autoridad Palestina

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha confirmado este martes que las fuerzas armadas han recibido instrucciones precisas para anticiparse a un escenario bélico frente a la Autoridad Palestina en Cisjordania. Estas directrices buscan proteger a los ciudadanos y militares de eventuales ofensivas yihadistas, aplicando las lecciones de seguridad derivadas de los brutales atentados perpetrados hace casi un año.

Durante una comparecencia ante el Gabinete gubernamental, el responsable de Defensa subrayó que el Ejército está listo para intervenir si las fuerzas de seguridad palestinas o facciones afines deciden empuñar sus armas contra la población civil o las tropas regulares. Según Katz, esta prevención es fundamental para garantizar la estabilidad en la zona.

En este hipotético contexto, el Gobierno ha diseñado una estrategia operativa aprobada conjuntamente con el primer ministro, Benjamin Netanyahu. Tal y como ha revelado el rotativo The Times of Israel, la declaración de conflicto desencadenaría una respuesta militar contundente y de corta duración, alejándose de los prolongados enfrentamientos vividos en décadas pasadas.

Las operaciones planificadas incluirían un despliegue coordinado de unidades terrestres y aéreas, sumado a la intervención de fuerzas especiales. Los objetivos principales serían la destrucción de infraestructuras armadas, la neutralización de altos mandos hostiles y la evacuación táctica en áreas conflictivas, replicando parte de los modelos operativos aplicados recientemente tanto en la Franja de Gaza como en el Líbano.

"No habrá una intifada que dure años (...), sino una guerra corta y fuerte, decisiva y un cambio de realidad", aseguró el titular de Defensa. Esta advertencia subraya el firme compromiso del Estado hebreo con la defensa irrestricta de su soberanía, dejando claro que cualquier indicio de rearme o complot terrorista obtendrá una contestación fulminante.

De forma paralela, las autoridades han emitido órdenes para mantener el máximo nivel de alerta en los límites con el enclave costero controlado por Hamás. La inteligencia militar vigila estrechamente cualquier intento de reagrupación por parte de milicias extremistas, especialmente de cara a fechas señaladas que pudieran ser utilizadas como pretexto para lanzar nuevas embestidas.

Estas valoraciones se suman a las recientes manifestaciones del responsable de la cartera de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien propuso medidas drásticas para desmantelar estructuras que consideró vinculadas al terrorismo en Judea y Samaria. Esta postura refleja la determinación del Ejecutivo para erradicar definitivamente las amenazas a la seguridad nacional, pese a las quejas diplomáticas expresadas desde diversas instancias árabes que acusan a la administración de buscar una anexión territorial.