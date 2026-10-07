Memoria, dignidad y justicia: a tres años de la infamia del 7 de octubre

El paso del tiempo no desvanece el horror ni mitiga el dolor. Aquella mañana, las hordas terroristas de Hamás y sus grupos afines, procedentes de la Franja de Gaza, desataron un ataque salvaje e injustificable dentro de territorio israelí.

El blanco de su barbarie fue la inocencia y la indefensión. Embistieron con crueldad contra miles de jóvenes que celebraban la vida y la música en el festival Nova, masacraron a familias enteras en la intimidad de sus hogares en varios kibutzim y asaltaron una base militar desguarnecida.

El balance de aquella jornada negra sigue estremeciendo la conciencia humana: 1.219 personas, entre ellos 810 civiles –de los cuales dos eran ciudadanos españoles, Maya Villalobo, de 19 años, e Iván Illaramendi de 46– y 379 pertenecientes al Ejército, a la Policía y a la Seguridad, fueron asesinadas a sangre fría. Además, 251 fueron secuestradas, arrancadas de sus vidas y sumidas en un cautiverio inhumano.

Sin embargo, el dolor colectivo pronto se vio agravado por una realidad desconcertante: apenas veinticuatro horas después de la tragedia y en una campaña perfectamente orquestada, el mundo presenció el estallido de la mayor ola de antisemitismo y hostilidad contemporánea contra el pueblo judío y el Estado de Israel.

Se activó una perversa maquinaria de desinformación para criminalizar a la víctima y exculpar a los verdugos, atacando frontalmente a una sociedad abierta y plural donde el 21% de la población es de origen musulmán y árabe y goza de plenos derechos ciudadanos.

Los judíos españoles vivimos esos días y los meses posteriores con una profunda tristeza y una hiriente decepción. Comprobamos con estupor cómo la ultraizquierda española, y muy especialmente ciertos ministros de izquierda radical, se sumaban activamente a esta ola de hostilidad antiisraelí. Lejos de mantener la altura moral exigible a un Estado democrático, adoptaron eslóganes, argumentos y acciones propios de la propaganda de organizaciones terroristas.

Esta retórica irresponsable ha calado con fuerza en diversos ámbitos de la sociedad española, manifestándose con especial beligerancia en los sectores de la cultura, el cine y el ámbito universitario, donde el señalamiento y la exclusión hacia lo judío y lo israelí se han normalizado de forma alarmante.

Sin embargo, a pesar del desamparo institucional por parte de la ultraizquierda y del hostigamiento, nuestras convicciones permanecen inalterables: las comunidades judías de la diáspora fundamentan su existencia en los valores inalienables de la paz, la libertad, el respeto a la diversidad y la convivencia. A lo largo de la historia, el pueblo judío ha demostrado su inquebrantable compromiso con el progreso, la modernidad y la prosperidad de las naciones que habita.

Tres años después, la memoria de las víctimas exige justicia, dignidad y un firme compromiso democrático contra el odio y el antisemitismo. No nos callaremos en la defensa de la verdad y de los principios humanistas que nos sostienen.