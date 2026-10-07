Estados Unidos condena el "acto de barbarie" de Hamás el 7-O y defiende la civilización

El Gobierno de Estados Unidos ha reiterado este miércoles su firme e inquebrantable alianza con el Estado de Israel, coincidiendo con el tercer aniversario de los trágicos atentados perpetrados el 7 de octubre de 2023. Desde Washington, la diplomacia norteamericana ha subrayado de manera categórica que nunca olvidarán el atroz ataque sufrido por su principal aliado en Oriente Medio, reafirmando de esta manera su deber moral con la protección, la estabilidad y el futuro de las democracias occidentales frente a la amenaza global del terrorismo islamista.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha sido el encargado de trasladar este mensaje institucional a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales, recordando la magnitud de la tragedia que conmocionó al mundo libre. "Hoy se cumplen tres años desde que los terroristas de Hamás torturaron, mutilaron y asesinaron a 1.200 civiles inocentes en Israel (...). Entre los fallecidos había hombres, mujeres y niños, incluidas docenas de estadounidenses", ha detallado el actual jefe de la diplomacia norteamericana, haciendo un especial hincapié en la extrema crueldad empleada por la organización yihadista durante su incursión militar.

En su contundente declaración, Rubio ha recalcado que la Casa Blanca no permitirá que caiga en el olvido aquella sangrienta jornada ni abandonará a sus socios frente a la adversidad. Para el Gobierno estadounidense, la masacre del 7 de octubre no solo supuso un brutal ataque contra la integridad territorial y la soberanía israelí, sino un asalto directo a los valores fundamentales de la libertad. En este sentido, ha afirmado que el país "renueva el compromiso con la defensa de la civilización", trazando una clara línea divisoria entre el respeto al Estado de Derecho y la barbarie totalitaria.

Esta efeméride marca el tercer aniversario de una ofensiva terrorista planificada y sin precedentes que dejó un fatídico saldo de 1.200 víctimas mortales y más de 250 rehenes secuestrados, forzados a padecer un prolongado e inhumano cautiverio. La magnitud de esta agresión obligó a Israel a ejercer su derecho a la legítima defensa, lo que desencadenó una guerra abierta y sostenida contra el enclave palestino con el objetivo innegociable de desmantelar la estructura armada de los terroristas. Según las cifras reportadas en el marco del conflicto, los enfrentamientos han dejado más de 74.000 muertos hasta la fecha.

Con motivo del solemne aniversario, multitud de líderes y representantes diplomáticos de todo el mundo se han sumado a las condenas internacionales contra la matanza original. Durante los diversos actos conmemorativos, los mandatarios han mostrado su solidaridad incondicional con las familias de las víctimas. Paralelamente, han aprovechado la ocasión para denunciar de forma unánime el grave y preocupante auge del antisemitismo que ha permeado en diversas naciones occidentales desde entonces, instando a las instituciones a mantenerse vigilantes y a combatir sin paliativos cualquier manifestación de intolerancia.