Recordar el 7 de octubre es también proteger a los judíos el 8 de octubre

Tres años después del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, la pregunta que Europa debe hacerse no es solamente cómo recordar a los asesinados, es también qué nos obliga a hacer ese recuerdo por quienes siguen vivos.

Lo primero es llamar a las cosas por su nombre: familias enteras fueron atacadas y mutiladas en sus propias casas; jóvenes que participaban en un festival de música fueron asesinados; niños, mujeres y hombres fueron secuestrados. No existe ideología política alguna, por legítima que pueda parecer una determinada reivindicación, que pueda justificar semejante barbarie. Ningún "contexto" elimina la responsabilidad de quienes cometieron esos crímenes.

Pero un día de recuerdo no puede terminar con una ceremonia. Cuando los dirigentes europeos condenan la masacre, deberían preguntarse también qué realidad están ofreciendo a los judíos de sus propios países cuando terminan los discursos, se recogen las banderas y se apagan los focos.

Como rabino de la comunidad israelí de Bruselas y presidente de la European Jewish Association, creo que esta conversación debe ser concreta: ¿puede un judío vivir abiertamente como judío? ¿Puede un estudiante acudir a la escuela sin verse obligado a explicar o defender las decisiones del Gobierno de otro país? ¿Puede una comunidad desarrollar su vida sin que el miedo determine sus límites? ¿Puede rezar sin necesidad de protección armada?

No estamos hablando de privilegios ni de un trato especial. Estamos hablando de derechos que deberían darse por descontados para cualquier ciudadano.

El antisemitismo en Europa no comenzó el 7 de octubre. Una encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, publicada en 2024 y realizada durante la primera mitad de 2023, reveló que el 76% de los encuestados había ocultado su identidad judía al menos ocasionalmente. Ese dato describe una realidad anterior a la masacre: ya entonces había muchas personas que sentían que debían elegir entre su propia seguridad y la posibilidad de vivir abiertamente como quienes son.

Después del ataque, las comunidades judías tuvieron que reforzar todavía más su protección y ese coste no puede medirse únicamente en presupuestos de seguridad. Recursos destinados a la educación, la cultura y la vida comunitaria tienen que desviarse para proteger aquello que debería poder desarrollarse con normalidad. La vida judía ha pasado a estar condicionada, ante todo, por una cuestión de seguridad.

Conviene reflexionar sobre esto.

También hay que establecer con mucha mayor claridad la línea roja entre el legítimo debate político y el odio. Criticar al Gobierno de Israel forma parte de la libertad de expresión, pero un judío que vive en Bruselas, Madrid o París no representa al Gobierno israelí por el mero hecho de ser judío. Y amenazar a los judíos, excluirlos o justificar el asesinato de civiles no es crítica política, es antisemitismo.

Y esa misma línea debe aplicarse con independencia de quién la cruce. Una lucha seria contra el antisemitismo exige rechazar el odio incluso cuando procede de personas con las que coincidimos en otras cuestiones.

Los Gobiernos europeos tienen una responsabilidad evidente. Deben proteger las instituciones judías con fondos públicos, en lugar de dejar que las comunidades soporten por sí solas el coste de las amenazas que reciben. Deben investigar las amenazas y los ataques y llevar a los responsables ante la Justicia. Deben garantizar que, en colegios y universidades, la libertad de expresión no se utilice como pretexto para el odio. Y deben enseñar sobre la vida judía, no únicamente sobre la muerte de los judíos en el pasado.

Recordar es necesario, pero recordar no sustituye a las políticas públicas. Es mucho más sencillo depositar una corona de flores en una ceremonia que permanecer al lado de una comunidad cuando defenderla deja de ser popular.

Los propios judíos también debemos decir qué queremos preservar. La vida judía en Europa no puede definirse por las amenazas que pesan sobre ella; es familia, aprendizaje, oración, cultura y comunidad. El objetivo debería ser que un niño judío crezca aquí sabiendo que tiene un futuro, y no únicamente sabiendo que hay alguien vigilando la puerta.

Europa no tiene por qué elegir entre la compasión hacia los israelíes y la compasión hacia los palestinos. Lo que debe hacer es negarse a conceder al odio carta blanca en nombre de unos o de otros.

La verdadera prueba llega el 8 de octubre: no consiste únicamente en recordar lo ocurrido el día anterior, sino en comprobar qué sucede después: si los judíos pueden vivir aquí en libertad, con seguridad y abiertamente.

Ese es el compromiso que debería permanecer cuando terminen las ceremonias.