7 de octubre: el regalo de cumpleaños de Hamás a Putin

Marc Marginedas es un corresponsal de guerra español. El 1 de septiembre de 2013 entró en Siria a través de Reyhanli (Turquía). Lo hizo junto a un grupo de miembros del Ejército Libre Sirio. Al día siguiente envió su primera crónica desde Hama y desapareció. Pasaron tres semanas hasta que se supo que había sido secuestrado por el Estado Islámico (ISIS). Seis meses después —el 2 de marzo de 2014— fue liberado.

Hace unos días, Marc me envió un ejemplar de su libro Rusia contra el mundo. Más de dos décadas de terrorismo de Estado. La dedicatoria es toda una declaración de intenciones: "Sobre la Rusia real, en este momento crítico de la historia". En las últimas páginas del capítulo dedicado a Siria y al terrorismo de Estado se sugiere una hipótesis inquietante: el papel que jugó Rusia en el ataque del 7 de octubre. ¿Conoció el Kremlin los planes de Hamás? Se han cumplido tres años y los indicios exigen que la pregunta quede expuesta.

"La crisis ucraniana continúa y, lamentablemente, estamos presenciando un marcado deterioro de la situación en Oriente Medio. Creo que muchos coincidirán conmigo en que este es un claro ejemplo del fracaso de la política estadounidense en la región". Putin guardó silencio durante los primeros días de la guerra entre Israel y Hamás. Se pronunció el 10 de octubre tras reunirse con el primer ministro iraquí. Ni una palabra de condena a Hamás y sí una exigencia velada a Israel: "Los daños a la población civil deben minimizarse y reducirse a cero". En su declaración comparaba la invasión israelí de Gaza con el asedio nazi de Leningrado.

Tres días antes del ataque se conoció que la emisora de radio Sputnik comenzaba a emitir en el Líbano, y lo hacía ocupando la frecuencia de la emisión en árabe de la BBC. "En 1938, cuando la BBC lanzó su servicio de radio, eligió el eslogan 'Esto es Londres' como frase de apertura. Ahora el noticiero comienza con 'Esto es Moscú'". Son declaraciones del 4 de octubre de 2023 de Dmitry Tarasov, presidente de Sputnik Radio en Líbano.

La emisora, junto con la cadena estatal rusa RT Arabic, fue un potente canal de propaganda favorable a Hamás y con una crítica destructiva hacia Israel y Occidente. Es un hecho que el Kremlin utilizó en su beneficio la guerra de Gaza. La pregunta es si conoció, favoreció o no impidió el ataque terrorista que la desencadenó.

"Rusia está interesada en provocar una guerra en Oriente Medio para socavar la unidad mundial, aumentar la discordia y las contradicciones", afirmaba Volodímir Zelenski el 9 de octubre. Coincidía el presidente polaco, Andrzej Duda: "La situación actual beneficia a Rusia, que busca desviar la atención mundial de los acontecimientos en Ucrania". Hay que recordar que estamos en octubre de 2023 y que Rusia llevaba un año y medio involucrada en su "Operación Militar Especial" en Ucrania con el frente paralizado.

Unos meses antes del ataque, el 16 de marzo, Mijaíl Bogdánov, viceministro de Exteriores ruso, se reunió en el Kremlin con los dirigentes de Hamás Izzat al Rishq y Moussa Abu Marzouk. Quizá fuese una más de las reuniones que Moscú mantenía con los terroristas. Y seguramente fuese un encuentro rutinario el que tuvieron los dirigentes de Hamás y de la Yihad Islámica con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán en Beirut el 1 de septiembre. Rutinaria también sería la reunión del ministro de Defensa ruso con el máximo responsable de seguridad de Irán, Ali Akbar Ahmadian, celebrada en Teherán el 20 de septiembre. Según la agencia de noticias iraní Nour News, el ministro Serguéi Shoigú y Ahmadian "hablaron de una amplia gama de temas". La reunión en Moscú, la cumbre de terroristas en Beirut, el encuentro en Teherán dieciséis días antes del 7 de octubre. Rusia-Hamás-Irán-Rusia. Casualidades.

Garantex (obligada a cerrar en 2025) fue una plataforma rusa de intercambio de criptomonedas cuyo papel en la financiación de la Yihad Islámica quedó confirmado por el testimonio de terroristas palestinos y por el análisis de la empresa de investigación Elliptic. Según este estudio, las billeteras digitales controladas por la Yihad Islámica —que se unió a Hamás en el ataque— recibieron 94 millones de dólares a través de Garantex. Hamás utilizó una estrategia de financiación similar.

La matanza de ciudadanos de Israel que Hamás desencadenó en la madrugada del 7 de octubre coincidió con el 71.º cumpleaños de Vladímir Putin. No hay pruebas de que el autócrata ruso supiera que el ataque sería el regalo que los terroristas y sus aliados iraníes le tenían preparado. Pero sí hay una certeza. Rusia tenía una prioridad estratégica: desviar el apoyo y la atención de Occidente de Ucrania, y eso se logró. Después vendrían la desinformación, la manipulación y las campañas de agitación contra Israel.