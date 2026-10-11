Netanyahu investigará el documental 'NAZA' por "delitos graves contra la seguridad de Israel"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dado instrucciones directas para investigar y procesar formalmente a las personas involucradas en la producción del documental NAZA. La cinta recoge testimonios anónimos de 24 militares y agentes de los servicios de información israelíes para denunciar supuestas irregularidades en las operaciones desarrolladas en la Franja de Gaza. El mandatario ha calificado estas conductas como delitos graves contra la seguridad de Israel, al considerar que la difusión de información reservada debilita la defensa nacional en pleno conflicto contra los terroristas.

Según ha denunciado el Gobierno a través de una nota oficial, la producción cinematográfica tiene como único propósito construir una narrativa falsa y sesgada destinada a perjudicar la posición internacional del Estado judío y de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). La oficina del mandatario precisó que los involucrados habrían incurrido en difamación penal, vulneración de secretos oficiales y un evidente perjuicio a los intereses diplomáticos del país, motivo por el cual ha trasladado la petición de medidas judiciales al jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Eyal Zamir, al responsable del servicio de inteligencia interior Shin Bet, David Zini, y a la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara.

El largometraje toma como referencia investigaciones dirigidas por el reportero israelí Yuval Abraham y promovidas en coordinación con el rotativo británico The Guardian. El eje argumental del filme se articula en torno a la supuesta relajación de los protocolos para evitar daños colaterales a la hora de abatir a dirigentes de Hamás tras la masacre del 7 de octubre de 2023. Asimismo, la cinta cuestiona la implantación de sistemas de inteligencia artificial aplicados al análisis de comunicaciones y a la detección de objetivos sobre el terreno, sugiriendo un margen de error perjudicial para la población civil.

Por su parte, el Ejército israelí ha recordado que sus procedimientos operativos se rigen por un estricto marco legal que prohíbe el ataque deliberado a civiles y que contempla pautas rigurosas para minimizar cualquier impacto en zonas pobladas. Los mandos militares insisten en que la determinación de cada objetivo y la ponderación del riesgo de víctimas no recaen en automatismos, sino en oficiales con plena responsabilidad de mando. Pese a las acusaciones vertidas desde plataformas afines a la propaganda contraria a la ofensiva antiterrorista, las Fuerzas Armadas recalcan que todas sus operaciones se ajustan al derecho de la guerra y a la necesidad legítima de neutralizar las estructuras del grupo islamista Hamás.