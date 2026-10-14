Arabia Saudí responde a los hutíes con un ataque masivo a sus reservas subterráneas de combustible

Tras los atentados de este fin de semana de los terroristas hutíes contra el aeropuerto de Riad, las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí que respalda al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente han emprendido una operación militar para "neutralizar las fuentes vitales" de los rebeldes. En un comunicado, el portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki, ha asegurado que el objetivo de la operación es "neutralizar las capacidades que la milicia hutí utiliza para amenazar al Reino, a Yemen, al sur del mar Rojo y a los corredores marítimos".

Los objetivos atacados son "la estación central de Al Sabaha en Saná", la capital yemení, además de "reservas subterráneas de combustible, tanques de combustible y terminales destinadas al transporte y descarga de combustible en Hodeida, Saná y Damar".

"La milicia terrorista hutí utiliza estas instalaciones para apoyar directamente sus operaciones militares terroristas, privando al pueblo yemení de recursos que legítimamente deberían destinarse a satisfacer sus necesidades", ha afirmado Al Maliki, que ha vinculado el uso de los hutíes de estas instalaciones con el abastecimiento de su "arsenal de misiles y drones que amenazan" a Arabia Saudí, "así como la seguridad de aeropuertos, puertos marítimos y buques comerciales en el mar Rojo".

El portavoz, que ha reclamado que "los hutíes deben cesar inmediatamente todas las operaciones terroristas dirigidas contra civiles y bienes civiles, incluidos aeropuertos, puertos, instalaciones petroleras e infraestructuras", ha manifestado que las fuerzas de la coalición encabezada por Riad "han tomado todas las precauciones posibles para evitar bajas civiles incidentales o daños durante la planificación y ejecución de esta operación".

Más amenazas hutíes

Por su parte, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, ha afirmado que han estado "repeliendo formaciones de combate del enemigo saudí que tienen como objetivo la capital, Saná", advirtiendo también que "cualquier ataque" contra esta ciudad "recibirá una respuesta dura y dolorosa en la capital del enemigo saudí, Riad". Sobre Al Sabaha, ha señalado que "carece de productos petrolíferos y que atacarla no tiene ningún valor militar".

Según los hutíes, Arabia Saudí ha emprendido hasta "104 ataques aéreos y con misiles contra zonas civiles en la capital, Saná, y en las gobernaciones de Damar, Taiz, Amran, Lahj, Yauf, Marib, Sada y Hodeida", que, "ejecutados con aviones F-15 y Typhoon desde las bases aéreas de Jamis Mushait y Taif, así como mediante lanzamientos de misiles desde Najrán, han causado víctimas civiles".