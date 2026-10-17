Hasta los datos de Hamás desmienten que haya un genocidio en Gaza

El informe anual de mortalidad de 2025 del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo terrorista Hamás, el primero desde 2022, contradice las acusaciones de genocidio y hambruna. Pese a que el alto el fuego se firmó ya en octubre y que las principales acusaciones a Israel de estar provocando una hambruna tuvieron lugar ese año, en Gaza murieron 5.780 personas durante 2025 por enfermedad, vejez y otras causas, una cifra comparable a la mortalidad ordinaria de años anteriores al inicio de la guerra, que se mueve entre 4.500 y 7.000 fallecidos. En total, el informe contabiliza 24.650 muertes registradas en 2025, de las cuales 17.286 se atribuyen a operaciones de guerra y 1.584 a accidentes.

Fue justo en agosto de 2025 cuando un informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC, por sus siglas en inglés) de la FAO declaró oficialmente la existencia de hambruna en Gaza. El estudio fue extraordinariamente criticado por los cambios realizados en la metodología habitual del organismo, sin los cuales no habrían podido realizar esa declaración. Fue como si, al igual que con la definición de genocidio, la única vara de medir las acciones de Israel fuera la doble.

En realidad, la nula diferencia entre el número de muertes naturales entre 2025 y los años anteriores a la guerra no parece compatible con una situación de hambruna. De hecho, según el informe del Gobierno de Hamás, la desnutrición causó el 4,1% de las muertes infantiles en 2025, frente al 4,4% de 2021. La desnutrición aguda en menores de cinco años se situó en el 0,5%, un nivel similar al de Alemania y muy por debajo del de países con crisis alimentarias reales, como Sudán (16,3%). Las predicciones sobre miles de muertes por hambre no se han producido, para alegría de todos menos de aquellos que están deseando tener argumentos para atacar a Israel.

Las acusaciones a Israel de provocar deliberadamente una hambruna forman parte de la acusación más general de cometer un genocidio en Gaza. Sin embargo, el desglose demográfico de las muertes debidas directamente a la guerra, que no distingue entre combatientes y civiles, desmiente también ese bulo. El 73,4% fueron hombres y el 26,6% mujeres, el patrón que cabe esperarse de una guerra, no de un exterminio intencionado y generalizado de la población.

¿Son fiables las cifras de muertos del Gobierno de Hamás? La publicación de este informe más detallado invita a considerar que ni siquiera ellos creen en sus propias cifras durante el conflicto, ya que no hay informes ni de 2023 ni de 2024. Pero, creíbles o no, son las únicas que tenemos. Y tres años después de la invasión de Hamás del 7 de octubre, los datos demográficos y sanitarios proporcionados por la organización terrorista rebaten el bulo del genocidio que ha dominado el debate internacional sobre la guerra.