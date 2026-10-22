Un terremoto de magnitud 7 sacude la región del Tíbet en China

Un fuerte terremoto de magnitud 7 sacudió el Tíbet chino sobre las 16.33 horas (GMT), de este jueves, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

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First video coming out of China after a powerful 7.0⚡️Magnitude earthquake has struck Xizang region causing major damage to buildings and homes searching for more video… pic.twitter.com/tn5g3Yj8ck — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) October 22, 2026

El epicentro se situó a 183 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Nagqu, en la región autónoma del Tíbet, en el oeste de China, y a una profundidad de 18 kilómetros.

Según la agencia oficial de noticias Xinhua, la Oficina Central de Ayuda para el Socorro en Caso de Terremoto del Consejo de Estado y el Ministerio de Gestión de Emergencias han activado una respuesta nacional de emergencia nivel IV por el terremoto.

En principio, el Nivel IV representa un tipo de alerta y asistencia inicial de menor gravedad dentro de una escala de cuatro niveles, siendo esta la más baja.

Sin embargo, la misma agencia informó de que las autoridades locales han confirmado que el terremoto ha provocado víctimas, aunque todavía no han trascendido detalles sobre el número de personas afectadas ni el alcance de los daños.

El Centro de Redes Sismológicas de China confirmó el seísmo de magnitud 7,0 a las 22.33, hora local, en el condado de Baquing, ciudad de Nagqu, y según esta fuente, la zona circundante está escasamente poblada.

El último terremoto de esta magnitud, un 7,1, se produjo el 23 de enero de 2024 en la región china de Xinjiang (noroeste), donde no se reportaron víctimas ni daños de gran calibre