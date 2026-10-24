La oposición aventaja a Netanyahu en los sondeos finales en Israel, pero necesitaría a los árabes

Israel se encuentra a las puertas de una nueva cita con las urnas, que tiene una importancia política y simbólica, ya que se trata de la primera después de la Masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023 y de las guerras que la han seguido.

Una vez más, la previsión es que el país se adentre en un escenario de compleja gobernabilidad que, por otro lado, viene siendo habitual en las últimas convocatorias —el país estaba ya muy polarizado antes del 7 de octubre— y que en parte se debe también al sistema electoral israelí, muy proporcional y que dificulta la formación de mayorías.

El promedio de las últimas encuestas difundidas por las principales cadenas de televisión del país sitúa al bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot con 54 escaños, superando los 50 que retendría la actual coalición gubernamental de Benjamín Netanyahu. Así, ninguno de los dos alcanzaría por sí mismo los 61 diputados necesarios para ostentar la mayoría absoluta en una Knéset compuesta por 120 escaños.

La formación de centro-derecha Yashar!, pilotada por el propio Eisenkot, sería la primera fuerza política con una estimación de 22,3 diputados —recordemos que se trata de una media, de ahí los decimales—, superando al Likud, que caería hasta los 20 representantes. Dentro del bloque opositor, la candidatura Beyachad de Naftalí Bénet se consolidaría con 14,3 actas, mientras que Los Demócratas de Yair Golán obtendrían 9,3 e Israel Beitenu, el partido de cariz nacionalista y laico encabezado por Avigdor Líberman, aportaría 8 diputados a la suma alternativa.

Por su parte, en el frente que respaldaría a Netanyahu, la formación Otzma Yehudit, liderada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, alcanzaría 8 representantes, mientras que los partidos ultraortodoxos Judaísmo Unido de la Torá y Shas cosecharían 7,7 y 7,3 asientos, respectivamente. A ellos se sumarían los 7 escaños de Sionismo Religioso, la lista encabezada por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Este reparto confirma la fragmentación parlamentaria y la dependencia mutua entre las distintas facciones de la derecha y los grupos confesionales.

Los partidos árabes tienen la llave

Aunque la propaganda antiisraelí pueda hacer pensar lo contrario, los más de dos millones de árabes que viven en Israel y son ciudadanos con todos los derechos cuentan con sus propios partidos en la Knéset, que además en esta ocasión podrían tener la llave del poder.

Y es que ante la imposibilidad de que ambos bloques logren gobernar en solitario, el fiel de la balanza recaería sobre los partidos árabes. La Lista Conjunta lograría 9 representantes y Raam, encabezada por Mansur Abás, sumaría 5,7 asientos. Aunque numéricamente los cerca de 15 diputados que aúnan ambas plataformas bastarían para inclinar la balanza hacia la oposición, llegar a un pacto de investidura es una cuestión compleja en la política israelí y suscita profundas reticencias políticas dentro del propio bloque opositor, dadas las marcadas discrepancias ideológicas y, sobre todo, en el ámbito de la seguridad nacional.

El tablero electoral se completa con fuerzas menores como Los Reservistas, en principio de derechas pero enfrentados a Netanyahu y a quienes los sondeos atribuyen 1,3 escaños, mientras que otras formaciones como Amja Yisrael quedarían fuera al no rebasar la barrera del 3,25 % de los sufragios requerida por la legislación electoral.

El clima previo a la votación se ha visto condicionado además por los recientes operativos militares en Cisjordania tras la muerte de dos uniformados israelíes cerca de Hebrón, una circunstancia cuyo impacto no podrá medirse demoscópicamente debido a la prohibición legal de publicar encuestas en los días inmediatamente anteriores a la jornada electoral.

La izquierda, desaparecida

Un dato interesante en el que coinciden todas las encuestas es la práctica desaparición de la izquierda en el país, un fenómeno que ya se había hecho patente antes del 7-O, pero que la masacre parece haber acentuado.

Así, las elecciones pueden ser catastróficas para partidos como Meretz, que ya se hundió en 2019, y, sobre todo, para el Laborista, que dominó la política israelí durante el primer medio siglo de existencia del país y que estaría a punto de convertirse en una fuerza extraparlamentaria.