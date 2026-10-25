El Festival Nova tras el 7-O y los coches de la 'ruta de la muerte'

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El Festival Nova tras el 7-O

Los refugios antimisiles en las inmediaciones del festival se convirtieron en una trampa para los jóvenes que los usaron para esconderse. El de la imagen fue trasladado al interior de la zona de homenaje para recordar lo que le ocurrió a jóvenes como Ron Shemer y Dan Ariel, atacados con granadas.