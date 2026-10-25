El Festival Nova tras el 7-O y los coches de la 'ruta de la muerte'
Tres años después del 7 de octubre de 2023, la masacre sigue estando inmensamente presente en Israel, donde persiste el trauma y el deseo de no olvidar lo que pasó. La carretera que acabó siendo conocida como "ruta de la muerte" por las personas que murieron allí intentando huir está llena de banderas, altares improvisados y fotografías en los refugios. El lugar donde estuvo el Festival Nova y el depósito donde acabaron los depósitos abandonados recuerdan hoy a cientos de víctimas.
El Festival Nova tras el 7-O
El 7 de octubre de 2023, Hamás convirtió un festival de música electrónica en escenario de una salvaje carnicería. Tres años después, el lugar donde se celebró el festival Nova se ha convertido en un enorme homenaje a sus víctimas.
El Festival Nova tras el 7-O
El lugar de duelo en el que se ha convertido la zona donde se celebró el festival, el desierto del Neguev, comenzó con la plantación de árboles por parte de familiares de las víctimas. Después llegaron carteles conmemorativos como este, con el rostro de las 378 víctimas.
El Festival Nova tras el 7-O
Las tradicionales piedras para honrar a los muertos se mezclan con plantas, objetos queridos y sobre todo grandes fotografías de los fallecidos, jóvenes exultantes y llenos de vida que les fue arrebatada por terroristas de Hamás.
El Festival Nova tras el 7-O
Peluches, velas o tablas de surf se entremezclan en lo que fue la pista del festival, convertida en un enorme lugar de homenaje a los muertos.
El Festival Nova tras el 7-O
De los 378 fallecidos en el festival, 344 eran civiles como la irlandesa-israelí Kim Damti, de 22 años. Los otros 34 pertenecían a las fuerzas de seguridad, incluidos militares fuera de servicio que asistían como público al festival.
El Festival Nova tras el 7-O
Entre los carteles que recuerdan a los fallecidos también hay pegatinas recordando a otras víctimas del 7-O en otros lugares o soldados muertos en la ofensiva en Gaza, que familiares y amigos dejan en su recuerdo en muchos puntos del país.
El Festival Nova tras el 7-O
Las Kalaniots (anémonas), que florecen en primavera en el desierto del Neguev, convertidas en símbolo de fortaleza y recuerdo de las víctimas del festival. Una recreación artística con cientos de ellas llena la zona central.
El Festival Nova tras el 7-O
El lugar donde estaba el parking acoge ahora grandes murales con víctimas de la masacre.
El Festival Nova tras el 7-O
El lugar donde ocurrió la matanza conserva algunas de las instalaciones del festival. En la imagen, el escenario principal, con más fotos de las víctimas y la promesa de que "la felicidad" de los asistentes asesinados momentos después de que estuvieran bailando con sus amigos "nunca será olvidada".
El Festival Nova tras el 7-O
Los refugios presentes en muchos puntos de una zona especialmente amenazada por los misiles de Hamás, y que también había en el enclave de Nova, están cubiertos hoy de rostros de víctimas del 7-O o militares fallecidos en Gaza.
El Festival Nova tras el 7-O
Permanece el container para acumular basura en el que se escondieron 16 jóvenes durante el ataque. Tras horas escondidos, un terrorista los tiroteó. Sobrevivieron cuatro de ellos.
El Festival Nova tras el 7-O
Lo que fue el bar del festival rodeado de fotografías y carteles en recuerdo de los fallecidos.
El Festival Nova tras el 7-O
Cartel en recuerdo de Orel Abuhatzira, camarero del bar del festival, asesinado el 7-O.
El Festival Nova tras el 7-O
Los refugios antimisiles en las inmediaciones del festival se convirtieron en una trampa para los jóvenes que los usaron para esconderse. El de la imagen fue trasladado al interior de la zona de homenaje para recordar lo que le ocurrió a jóvenes como Ron Shemer y Dan Ariel, atacados con granadas.
El Festival Nova tras el 7-O
Los refugios antimisiles en las inmediaciones del festival se convirtieron en una trampa para los jóvenes que los usaron para esconderse. El de la imagen fue trasladado al interior de la zona de homenaje para recordar lo que le ocurrió a jóvenes como Ron Shemer y Dan Ariel, atacados con granadas.
El Festival Nova tras el 7-O
La superviviente Mazal Tazazo ante el cartel que recuerda a los dos amigos con los que asistió al festival, Danielle y Yohai, y que fueron asesinados.
Los coches de la 'carretera de la muerte'
Cerca del Festival Nova, otro lugar recuerda a las víctimas del ataque: el punto al que fueron trasladados los 1.600 vehículos que quedaron destruidos o abandonados en la carretera 232, conocida como "carretera de la muerte", el 7-O.
Los coches de la 'carretera de la muerte'
Los vehículos fueron desplazados a Tkuma para habilitar el tráfico en una vía que quedó militarizada y que servía de acceso a los puntos más golpeados por los terroristas. El depósito alberga cientos de vehículos calcinados amontonados en un enorme muro y acabó convirtiéndose en otro lugar de homenaje.
Los coches de la 'carretera de la muerte'
El lugar fue concebido en un primer momento como una solución logística para despejar una vía clave para llegar a las zonas más afectadas por el ataque al tiempo que se trataba de encontrar restos de las víctimas o información, en móviles u otros dispositivos, que pudiera ayudar a localizar a los terroristas.
Los coches de la 'carretera de la muerte'
En Tkuma está la ambulancia que daba soporte sanitario al Festival de Nova y que 18 personas utilizaron como refugio para tratar de esquivar a los terroristas.
Los coches de la 'carretera de la muerte'
Los terroristas dispararon un lanzagranadas RPG contra la ambulancia: los 18 jóvenes que se refugiaron en ella murieron calcinados.
Los coches de la 'carretera de la muerte'
Terroristas se apostaron en la carretera para interceptar y disparar a quienes trataban de huir: se estima que 283 personas fueron asesinadas a lo largo de su trazado.
Los coches de la 'carretera de la muerte'
Ben Shimoni, de 31 años, fue asesinado en una emboscada en este vehículo junto a otras dos personas cuando trataba de rescatar a víctimas del Festival Nova. Él pudo huir en un primer momento pero decidió volver a ayudar.
Los coches de la 'carretera de la muerte'
Omri Ram, de 28 años, huyó en este vehículo del Festival Nova con los dos amigos con los que había asistido. Los terroristas los mataron cuando escapaban.
Los coches de la 'carretera de la muerte'
El depósito muestra también dos de los vehículos que utilizaron los terroristas para entrar en Israel desde Gaza.
Los coches de la 'carretera de la muerte'
El depósito muestra también dos de los vehículos que utilizaron los terroristas para entrar en Gaza y matar israelíes.
Los coches de la 'carretera de la muerte'
El vehículo de Ori Danino, uno de los secuestrados por Hamás y que nunca regresó a Israel. Danino fue atrapado cuando después de ponerse a salvo decidió regresar al festival para ayudar a más personas a huir.