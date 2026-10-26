Las claves de las elecciones en un Israel "que no permitirá a sus enemigos lanzar otro 7-O"

En las calles de Tel Aviv y Jerusalén y en las carreteras que recorren el país los carteles electorales se mezclan estos días con innumerables pegatinas, pancartas o altares improvisados en honor de víctimas del 7 de octubre o soldados caídos en la guerra de Gaza. Un país que vive entre el trauma y la capacidad de resistir, que trata de entender qué falló el 7-O, pero que avisa de que "no va a permitir que cualquier enemigo" del país pueda lanzar un ataque similar; que debate cómo seguir golpeando a Hamás y que afrontará en la próxima legislatura el impacto económico de la ofensiva, que ya se nota en los precios y que afectará irremediablemente a los próximos presupuestos.

Bibi o Palestina es el lema de Benjamin Netanyahu en unos comicios planteados como un plebiscito sobre su figura. Tras el espaldarazo a última hora de Donald Trump y la posibilidad que se da casi por cierta de un ataque a Irán tras los comicios en EEUU, Netanyahu aspira a repetir mandato en una sociedad que algunos analistas creen que se ha "derechizado" desde el 7-O pero en la que también crecen las voces que piden un cambio en el liderazgo para los desafíos que aguardan tras las elecciones.

Recuerdo a víctimas del 7-O en la plaza Dizingof de Tel Aviv.

Las encuestas dibujan un panorama endiablado para un país que lleva años de inestabilidad política y en el que es una rareza acabar la legislatura, un hito que sí ha logrado el actual primer ministro y candidato del Likud. Según los sondeos, el bloque conservador quedará lejos de los 61 escaños que dan la mayoría absoluta del Kneset, el parlamento israelí: el Likud será segunda fuerza y los partidos de ultraderecha, el de Ben Gvir y el liderado por Bezalel Smotrich, lograrán, dicen los sondeos, catorce escaños. Uniendo a este bloque a los dos partidos ultraortodoxos, la suma quedaría en 50 diputados, lejos de la mayoría.

En el lado de la oposición, Yashar, el partido recién fundado por el exgeneral Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor del Ejército israelí y que formó parte del gobierno de emergencia tras el ataque de Hamás, lidera, por poco, los sondeos con 23 diputados. Pero al hipotético bloque con el que podría formar gobierno tampoco le dan los números. La formación que lideran los exprimeros ministros Neftalí Bennet y Yair Lapid lograría 15 escaños; The Democrats, lo que queda del laborismo israelí, se quedaría con 10 mientras que el partido de Avigdor Liberman que apela a los inmigrantes rusos obtendría ocho. Juntos, estarían más cerca de la mayoría, con 56 escaños, pero también a un puñado de escaños de la absoluta.

Cartel con Netanyahu y Eisenkot en las calles de Tel Aviv.

La situación deja como partidos decisivos a las formaciones árabes, algo que está utilizando en contra de la oposición Netanyahu aunque Eisenkot en campaña haya rechazado la posibilidad de integrarlos en un gobierno de coalición, como ocurrió en 2021. Entre tanto, el bloque "del cambio" tiene que lidiar con sus propias diferencias: su principal y casi único punto en común es la necesidad de relevar a Netanyahu, por los casi veinte años que lleva en el poder, con interrupciones; por su negativa a abrir una comisión política por el 7-O; por la imagen de Israel en el exterior en una "guerra de narrativas" para la que según algunos analistas hace falta un nuevo gobierno; por la reforma judicial que intentó emprender y por las causas de corrupción que planean sobre él. Entretanto, Netanyahu se presenta como el único líder para un país que sigue en un momento crítico y a pocas horas de las urnas ha lanzado en X una imagen de una explosión nuclear en Tel Aviv señalando que sólo él puede lidiar con Irán.

תקראו את הדברים החשובים של יובל בלומברג: מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי. הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא… pic.twitter.com/v6L73s0bFO — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026

Sobre la cuestión decisiva en las que son las primeras elecciones tras la masacre del 7 de octubre, la seguridad, Netanyahu esgrime que Hamás y Hezbolá se han debilitado y que la continuidad y la alianza con Trump es clave para continuar luchando contra los terroristas; para la oposición, los logros son débiles y no ha cumplido su promesa de que Hamás deje de tener el control sobre la franja; al mismo tiempo, han introducido como promesa electoral agrandar el Ejército integrando con distintas fórmulas a los ultraortodoxos, exentos, y a los árabe-israelíes. Analistas como el profesor Esteban Klor no prevén cambios en el sentido del voto ni en el sur ni en el norte del país, pero sí destacan la importancia que puede tener el voto joven y laico en estos comicios o el de las miles de personas que han salido tras el 7 de octubre y que a diferencia de lo que ocurre en España, tendrán que viajar a Israel para votar porque los residentes en el extranjero sólo pueden hacerlo de forma presencial. También destaca cómo los partidos árabes están intentando aumentar la participación entre sus votantes, estancada en el 45 por ciento. El periodista Henrique Zymmerman, mientras, pone el foco en el medio millón de jóvenes que vota por primera vez en medio del impacto que está teniendo en ellos la guerra en Gaza y en los votos de la creciente inmigración procedente de Rusia.

Los posibles escenarios

A un día de las elecciones, los analistas apuestan por varias posibilidades: una gran subida de la participación entre los críticos a Netanyahu que pueda terminar dando la mayoría al bloque del cambio; una victoria insuficiente del bloque pero la posibilidad de que formen un gobierno en minoría con la abstención de los partidos árabes; la muy remota posibilidad de que se forme un gobierno de unidad nacional o bien, la plausible posibilidad de elecciones de nuevo en primavera con un gobierno interino de Netanyahu pero un parlamento de mayoría opositora hasta la nueva cita con las urnas.

Retratado como un superviviente político, Klor no descarta un "as en la manga", una sorpresa en el resultado de Netanyahu a quien este y otros rasgos, como su resistencia a hablar con prensa que no sea amiga o su señalamiento a los jueces, recuerdan a su enemigo íntimo Pedro Sánchez, cuyo oportunista uso del término genocidio contra el gobierno israelí sigue resonando entre los portavoces gubernamentales, los del Ejército, los analistas y la población en general.