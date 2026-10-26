Netanyahu alerta de la alianza de la izquierda y el islam radical para "destruir" Occidente

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha lanzado una severa advertencia sobre las consecuencias políticas y sociales que acarrea la connivencia entre el socialismo y los movimientos integristas en las democracias occidentales. Durante una reciente intervención pública, el mandatario israelí ha denunciado abiertamente lo que califica como una "alianza entre la izquierda y el islam radical", cuyo objetivo último consiste en socavar los pilares institucionales y de convivencia de países europeos fundamentales, entre los que ha citado de manera expresa a España, Francia e Italia.

Netanyahu ha recurrido al concepto internacional de la "unión rojo-verde" para ilustrar este fenómeno político, basado en la coincidencia de intereses y la condescendencia entre sectores de la izquierda y el fundamentalismo religioso. Según ha argumentado, esta confluencia no representa una simple táctica parlamentaria de carácter coyuntural, sino una dinámica corrosiva para las sociedades libres: "¿Qué significa un gobierno de izquierda con islam radical? Es lo que se llama en el mundo una unión rojo-verde", ha señalado el jefe del Gobierno israelí al comparar esta deriva internacional con las maniobras de la oposición en su propio país.

En su diagnóstico sobre la vulnerabilidad europea frente a esta amenaza compartida, el dirigente hebreo ha insistido en que los efectos de semejante pacto ya resultan evidentes en el continente. "Esta unión destruye países grandes", ha aseverado con rotundidad, antes de alertar de que el deterioro institucional y social compromete tanto a las naciones de Europa como al propio Estado judío: "Destruye a Francia, lo pueden ver. Destruye a Israel. Destruye Italia. Destruye España y probablemente destruirá otros países", ha manifestado.

Asimismo, Netanyahu ha extendido el alcance de su aviso al ámbito norteamericano, remarcando que esta alianza "intenta destruir a Estados Unidos" y que, en el contexto de Oriente Próximo, la complacencia ante el islamismo "podría llevar a la destrucción de Israel". A su juicio, el debilitamiento de los valores occidentales frente a las corrientes totalitarias amenaza directamente la supervivencia de las democracias liberales.