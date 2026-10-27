Participación récord en las elecciones en Israel, la mayor desde la guerra de Yom Kippur

Israel celebra este martes sus primeras elecciones tras el 7-O, que llegan con el bloque de Benjamin Netanyahu y el de la oposición prácticamente igualados pero lejos de conseguir una mayoría suficiente para formar gobierno en un momento especialmente crítico para el país.

Según ha anunciado Dean Livne, el director del comité electoral, la participación a las 14 horas era del 44,9 por ciento, la más alta desde 1973, en las elecciones celebradas tras la Guerra del Yom Kippur. En 2022, a esa hora había votado el 38,9 por ciento.

Las urnas abrieron a las 7 de la mañana de este martes y está previsto que cierren a las 10 de la noche, pero según Livne los colegios electorales permanecerán abiertos si a esa hora hay gente aguardando para votar. "Prometemos que todo el mundo va a votar. Si alguien está en una fila esperando para introducir su voto, el colegio electoral continuará operando para que todo el mundo vote, no hay que preocuparse", ha señalado.

Según los primeros datos, la participación también se ha elevado entre los militares, que están votando cuatro puntos por encima de los anteriores comicios. También se prevé un aumento de la participación tanto de los israelíes que viven en el extranjero, que a diferencia de España no tienen otra opción que volar al país y votar de forma presencial si quieren participar en los comicios, como entre los dos millones de árabes-israelíes: los dos partidos que los representan podrían ser decisivos para que el bloque opositor, el liderado por el exgeneral Gadi Eisenkot, pueda formar gobierno, aunque tanto el rival de Netanyahu como otros partidos del bloque han rechazado la posibilidad de que entren en un futuro gobierno de coalición y han expresado sus reparos a un pacto de investidura. Según medios locales, poblaciones de mayoría árabe están registrando aglomeraciones para votar en una minoría que habitualmente registra una participación que no supera el 50 por ciento.

‼️שימו לב פוגעים בטוהר הבחירות ‼️ אל תתנו לאף אחד להרוס את השינוי🇮🇱 pic.twitter.com/GxCggvSaVQ — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) October 27, 2026

Eisenkot, que ha votado entre gritos de "Gadi" y "futuro primer ministro", ha prometido que pondrá a Israel "en un nuevo camino". Desde su partido, se han quejado de las palabras de dirigentes del Likud y del propio Netanyahu afirmando que se está intentando "robar" las elecciones. Eisenkot, exjefe del Estado Mayor y favorito, ha apelado a que el margen de la victoria de su partido, Yashar, de sólo dos puntos según las encuestas, sea lo suficientemente holgado como para despejar dudas.

Mientras, en un mensaje difundido en las últimas horas, Netanyahu ha alertado de que los árabe-israelíes están "corriendo a las urnas" e incluso sobornando a votantes, y ha defendido que en el sur, en el Neguev, la participación árabe es mucho mayor que la de los judíos. Su socio Ben Gvir ha utilizado la misma estrategia, alertando desde la ciudad árabe de Kafr Qassem de que se están alcanzando unas "cuotas de participación locas": "Depende de vosotros. Si queréis que el país siga siendo judío, salid a votar", ha dicho apelando a "no dejar Israel en manos" de Mansour Abbas y Ahmad Tibi, pertenecientes a Ra'am y la Joint List.

🚨 תורי ענק בקלפיות במגזר הערבי. אם לא נתעורר עכשיו, אנחנו נמצא את עצמנו עם ממשלה של מנסור עבאס ואחמד טיבי. זה הזמן להתעורר ולפעול! התקשרו עכשיו למשפחה ולחברים, צאו יחד לקלפיות והצביעו מחל 🇮🇱 pic.twitter.com/GviYZ57sK0 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 27, 2026

כעת בכפר קאסם. אל תתנו להם לנצח!! pic.twitter.com/u3beOnzTkO — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 27, 2026

Los últimos sondeos reflejaban que ni un bloque ni otro alcanzarán la mayoría absoluta en el Knesset, el parlamento israelí, de 61 escaños. Una situación que puede hacer prácticamente imposible la formación de gobierno y abocar al país a votar de nuevo en primavera tras unos meses con Netanyahu de presidente interino y una posible mayoría opositora en el Congreso. No se descartan sorpresas que vengan de una gran subida de la participación o la posibilidad de que los partidos árabes puedan permitir la formación de un gobierno en minoría que desbanque a Netanyahu, que logró agotar la legislatura del 7-O y acumula casi veinte años en el poder.