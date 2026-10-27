Sondeos a pie de urna en Israel: Netanyahu gana pero el bloque opositor lo supera en escaños

Los sondeos a pie de urna publicados nada más concluir la votación en Israel confirman lo apuntado por las encuestas: ninguno de los dos bloques, ni el del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ni el liderado por el exgeneral Gadi Eisenkot, logrará una mayoría suficiente de 61 escaños en la Knéset, el Parlamento israelí.

Tres canales israelíes, Kan 11, Channel 12 y Channel 13, han publicado sondeos que coinciden en situar como el partido más votado al Likud de Netanyahu, con entre 24 y 25 diputados, un resultado sensiblemente superior al de los últimos sondeos, que lo daban como segunda fuerza.

Yashar, la formación centrista de Eisenkot, obtendría entre 21 y 23 diputados. Si bien Netanyahu, según estos sondeos, ganaría las elecciones, Eisenkot obtendría más apoyos sumando todos los de sus posibles socios. Los sondeos apuntan que el bloque superaría al de Netanyahu por entre dos y tres escaños.

Los tres sondeos arrojan resultados muy similares: el de Kan 11 sitúa a Netanyahu cuatro escaños por delante de Eisenkot, que no obstante lideraría un bloque de hasta 53 escaños frente al candidato del Likud, que se haría con 50 sumando a sus socios derechistas y ultraortodoxos. La de Channel 13 ajusta un poco más la diferencia, con el Likud sólo dos diputados por delante de Yashar. También da una diferencia de bloques de 53 frente a 50. Por último, la de Channel 12 también sitúa como ganador a Netanyahu con un bloque que sumaría 50 escaños. El bloque de la oposición sumaría 52.

Los tres apuntan a una subida de los dos partidos de la minoría árabe, Joint List y Ra'am. Podrían alcanzar hasta 18 escaños, su récord en unas elecciones. Ante el bloqueo que se avecina si se confirman estos resultados, ambos partidos se perfilan como clave: si bien el bloque opositor ha venido rechazando la posibilidad de que entren en un gobierno de coalición o un pacto de investidura, entre las posibilidades abiertas está la de un gobierno en minoría con el apoyo externo de las dos formaciones.

Otra de las posibilidades abiertas en el periodo de negociación que se abre tras unos comicios que traerán de nuevo un parlamento muy fragmentado es un gobierno de unidad, una opción complicada para un Eisenkot que ha basado su campaña en sacar del poder a Netanyahu, o bien una repetición electoral en primavera, con Netanyahu en el poder de forma interina y un parlamento de mayoría opositora hasta la vuelta a las urnas.

Los comicios han batido récords de participación en las que son las primeras elecciones tras la terrible masacre del 7 de octubre y la ofensiva israelí contra Hamás. A las 20:00, había votado el 74,3 por ciento de la población, unos 5,4 millones de israelíes, ocho puntos más que en los comicios de 2022, la mayor participación desde 1988.

Primeras reacciones

Nada más conocerse las encuestas, Eisenkot ha proclamado que el mandato de Netanyahu ha llegado a su fin. El exjefe del Estado Mayor ha proclamado en las redes sociales que "los resultados preliminares arrojan una desconfianza total en Netanyahu y el gobierno del 7 de octubre". Entre las promesas de su partido está la de crear una comisión de investigación política sobre lo ocurrido.

תוצאות המדגם הראשוניות מצביעות על אי אמון מוחלט בנתניהו וממשלת השבעה באוקטובר, של הרוב הציוני ושל רוב אזרחי ישראל. אם אלו התוצאות הסופיות זהו נצחון לרוב הממלכתי-ציוני בישראל. אפעל באופן מיידי למימוש הכרעת העם, להחלפת ממשלת נתניהו ולהקמת ממשלת גיוס ציונית, בהקדם האפשרי. — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) October 27, 2026

"Si estos son los resultados finales, es una victoria para la mayoría estatal-sionista en Israel", ha afirmado Eisenkot, quien ha prometido "actuar de inmediato para implementar el veredicto del pueblo, reemplazar al gobierno de Netanyahu y establecer un gobierno de movilización sionista, en el plazo más breve posible".

Mientras, el ex primer ministro Yair Lapid, aliado de Eisenkot, se ha mostrado igual de tajante: "Que no los confundan: el bloque de Netanyahu sufrió una derrota dura. Es un colapso total y el pueblo les ha dicho que se larguen a casa".

שלא יבלבלו אתכם: גוש נתניהו ספג תבוסה קשה. זו קריסה גמורה והציבור אמר להם לעוף הביתה. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) October 27, 2026

Tras los comicios, es potestad del presidente del país, Isaac Herzog, encomendar la tarea de formar Gobierno tras una consulta con los líderes de los partidos con representación política. El candidato seleccionado por Herzog contará con 28 días, que se pueden extender catorce días más, para ser elegido por el Parlamento. Si no lo logra, le tocará el turno a un segundo candidato en los 28 días siguientes.