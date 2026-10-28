¿Qué fue de la izquierda en Israel?

El partido que fundó el Estado de Israel y lo gobernó entre 1948 y 1977 ya ni siquiera existe con su nombre –en 2024, el laborismo se fusionó con Meretz, una pequeña formación de la izquierda pacifista, para tratar de sobrevivir bajo la marca de Los Demócratas–. Y los ocho escaños que le atribuye el escrutinio de este martes apenas certifican la escala del derrumbe. Pero contemplar ese colapso como una rareza local supondría incurrir en un error de perspectiva. Y ello porque Israel, en su diseño y en la conducta de su electorado, funciona como un microcosmos de Occidente.

Así, el voto de los judíos oriundos del mundo musulmán ya castigó en 1977 a una élite de alma europea, la progresista, que administraba el país con paternalismo de casta ilustrada. Después, el naufragio de Oslo dejó a la izquierda huérfana de su gran quimera histórica. Lo decisivo, sin embargo, resultó ser algo mucho más prosaico: la economía. El tránsito de la era industrial a la posindustrial deshizo la base sociológica del Estado colectivista del laborismo. Al cabo, fue el propio Shimon Peres quien abrió la puerta a la liberalización que engendraría la Start-Up nation y, con ella, una próspera clase media satisfecha y perfectamente ajena a las lealtades de sus abuelos.

Fiel a la deriva de sus homólogas europeas, la izquierda israelí incurrió entonces en su misma torpeza: se replegó sobre el voto de los profesionales universitarios del centro de Tel Aviv y de los kibutz, mientras las ciudades de la periferia, que reclamaban servicios públicos eficaces, seguridad y respeto a sus raíces tradicionales, emigraban sin el menor remordimiento hacia el Likud. Ninguna lección de cosmopolitismo posmoderno sustituye a un ambulatorio que funciona. De ahí que la irrelevancia del laborismo nada tenga de fatalidad regional inaccesible para el observador europeo. Obedece a una ley que en España conocemos de sobra: el electorado acaba castigando, tarde pero siempre, a los partidos que confunden la agenda del patriciado urbano con las muy plebeyas necesidades comunes de la gente de abajo. Ocho escaños no desmienten esa ley. La confirman.