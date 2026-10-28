Victoria inesperada de Netanyahu en Israel, por delante del bloque opositor

Con más del 50 por ciento escrutado en las elecciones en Israel, el actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha sido el candidato más votado. El Likud, pese a lo que decían los sondeos, es primera fuerza con 27 escaños. Yashar, el partido que lidera el bloque opositor, de Gadi Eisenkot, se queda por detrás, con 21 escaños.

Ni Netanyahu ni Eisenkot suman, según los primeros datos, una mayoría suficiente para garantizarse la formación de Gobierno, aunque, al contrario de lo que apuntaban los sondeos a pie de urna, es el bloque de Netanyahu el que queda por delante, con 55 escaños. La oposición se quedaría en sólo 49 mientras que la mayoría absoluta en la Knesset, el Parlamento israelí, se sitúa en 61.

El partido árabe-israelí Lista Conjunta es tercera fuerza con doce diputados, por delante de Juntos, el partido de los exprimeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid, aliados de Eisenkot. El otro partido árabe, Ra'am, lograría cuatro, una fuerte subida de las dos formaciones frente a los diez actuales.

Netanyahu compareció de madrugada reivindicando ante los suyos la "mayoría decisiva" de su partido y sus aliados y, aunque pidió esperar a los resultados definitivos, apeló a la formación de un Gobierno de derechas sin "los partidos árabes y antisionistas". En la sede del Likud, apostó por un Gobierno "nacional de derechas" y celebró que el suyo sigue siendo "el partido más grande de Israel". También descartó de plano una de las posibilidades ante la mayoría insuficiente de los dos bloques, apoyarse en los partidos árabes, a los que tachó de "antisemitas" y "enemigos del Estado".

El primer ministro destacó sus hitos militares en la última legislatura ante imágenes de la ofensiva y de los terroristas eliminados y puso el foco en Teherán entre rumores de un ataque inminente y tras el espaldarazo de última hora de Donald Trump. Netanyahu se jactó de haber dejado al régimen "más débil que nunca". "Israel se encuentra ante una oportunidad única sin precedentes para eliminar la amenaza existencial que es Irán de una vez por todas", destacó, prometiendo trabajar estrechamente "junto a nuestro increíble amigo", en alusión al presidente estadounidense.

Desde Washington, Trump se jactó de haber sido clave para la victoria de Netanyahu con una cita compartida en sus redes sociales: "Cuando el presidente Trump respaldó a 'Bibi' Netanyahu, la situación cambió por completo". En lugar de "una derrota contundente para un gran primer ministro", el escenario actual dibuja "un gran empate tras una remontada, o incluso una victoria" para el líder del Likud, citó el mandatario, que enfatizó que este giro se produjo "después del respaldo del presidente Trump, que solo quiere lo que es bueno para Oriente Próximo, Israel y Estados Unidos".

Mientras, Eisenkot compareció ante los suyos afirmando que hará "todo lo posible" para formar un gobierno que represente "a todos los ciudadanos de Israel por igual". Ante las cifras que arroja el escrutinio, Eisenkot tendría que pactar con los partidos árabes para intentar formar Gobierno, una posibilidad que suscita reticencias entre sus socios. El exgeneral no descartó esta opción de forma explícita y tampoco lo hicieron Bénet y Lapid ni Demócratas, el partido heredero del laborismo.

Eisenkot centró sus críticas en Netanyahu, quien a su juicio ha recibido un varapalo electoral por su caída respecto a 2022 y una mayoría que le impide formar Gobierno si no pacta con la oposición. "Un líder digno aceptaría esta moción de censura popular y anunciaría hoy mismo su retirada de la vida política", dijo, afirmando que ahora "comienza un camino que debe culminar en la formación de un Gobierno sionista" y reiterando algunas de sus promesas electorales, como una comisión de investigación sobre el 7-O, una ley que incluya a los judíos ultraortodoxos en el servicio militar obligatorio y su compromiso de acabar con Hamás.

Incertidumbre tras el escrutinio

Tras conocerse los resultados definitivos de un escrutinio que podría extenderse hasta este mediodía, el presidente del país, Isaac Herzog, deberá encargar la tarea de formar Gobierno tras una consulta con los líderes de los partidos con representación política. El candidato seleccionado por Herzog contará con 28 días, que se pueden extender catorce días más, para ser elegido por el Parlamento. Si no lo logra, le tocará el turno a un segundo candidato en los 28 días siguientes. La posibilidad de una repetición electoral en primavera es una de las hipótesis ante la insuficiente mayoría de los dos bloques y las dificultades para que se forje un Gobierno de unidad nacional.

La participación en estos comicios alcanzó el 77,7 %, casi ocho puntos por encima de la de 2022 y la más alta desde 1999, con un fuerte repunte del voto en las localidades árabes y también de los militares, entre los que la participación aumentó hasta el 79 por ciento, seis puntos más que en los anteriores comicios.