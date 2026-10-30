Mensaje a Europa desde un kibutz

El ruido de obras está por todas partes en Nahal Oz: en el centro del kibutz, escenario de combates durante horas el 7-O; en la explotación ganadera, que también sufrió la ira de Hamás. No todos sus 400 habitantes han vuelto y los que sí lo han hecho lidian con síndromes de estrés postraumático, cuenta Oshrit, al frente de la comunidad, cuyo objetivo es que este enclave fundado en los años 50 siga adelante tras lo que vivieron. Muestra las vallas desde las que entraron aproximadamente ochenta terroristas, tirándolas con tractores. Tras ellos, entraron también civiles que se llevaron todo lo que pudieron a Gaza. "Me escribían diciendo 'hay mujeres y niños en mi salón'", cuenta sobre sus vecinos.

16 vecinos de Nahal Oz fueron asesinados y otros ocho secuestrados, un balance trágico que no fue tan terrible como el de otras comunidades gracias a "milagros", dice la alcaldesa, como el de las policías que acudieron a defenderlos desde Sderot o vecinos como Ran Polushni, que tras dejar a su familia en la habitación segura salió al balcón con un arma y salvó "a decenas de personas" matando terroristas como los que intentaban entrar en casa de la hermana de Oshrit. "Ojalá nunca tengáis que escuchar a familiares vuestros pidiendo ayuda", dice. Los terroristas atacaron primero la granja, donde no había en ese momento trabajadores judíos, pero sí dos estudiantes tanzanos que fueron asesinados; luego el barrio de trabajadores tailandeses, muchos de los cuales pudieron huir y refugiarse en casas como la de Polushni y por último el centro del kibutz.

Representante de un lugar que como el resto del país lucha por superar el trauma, Oshrit cuenta historias de fortaleza de ese día, como el de las heroicas policías de la comisaría de Sderot o el de la adolescente de 14 años con la que se escribió durante horas, con su madre inconsciente y su casa cercada. Mientras relata cómo los terroristas sabían por dónde entrar y dónde vivían los responsables de seguridad del kibutz, Oshrit habla del "fracaso" del Ejército, que atribuye a una mezcla de "arrogancia" y chovinismo, pero se revuelve contra quien quiera culpar al Gobierno de un ataque minuciosamente preparado por Hamás. "Fue una masacre que debe enseñarse a la gente que porta la bandera de los terroristas", exclama, aludiendo a una sensación que cunde entre la población israelí: que lo ocurrido el 7-O, muestra del mal y el salvajismo más atroz, no se ha mostrado lo suficiente; que pese al espanto de esos días, se juzga lo ocurrido con raseros distintos.

Comedor comunitario de Nahal Oz, donde se concentraron los combates el 7-O.

En una conversación a pocos días de las elecciones, en las que el partido de Netanyahu fue el más votado pero no podrá gobernar, la alcaldesa explica cómo los terroristas atacaron "las comunidades más izquierdistas" de Israel y las más vinculadas a Gaza: "El 92 por ciento vota aquí centro-izquierda". "El terrorismo busca que la gente se haga más radical, y lo consiguieron", reflexiona. Y tras señalar que "hay gente extraordinaria en Gaza", que muchos han trabajado en el kibutz en el pasado y "no es tan tonta como para creer que sus dos millones de habitantes quieran matarla", denuncia el "gran adoctrinamiento" a la población por parte de Hamás, un régimen que en su opinión no entiende Occidente. "Ojalá pudieran escuchar cómo los trata", dice citando lo que le han contado sus conocidos de la Franja. "¿No ven que es un régimen criminal?", se pregunta recordando imágenes como las de las ejecuciones en plena calle: "¿Alguien ejecuta a los traidores en vuestros países con una banda en los ojos y un tiro en la cabeza? ¿No veis que eso es terror?".

Hija de una refugiada libia, Oshrit también se revuelve contra las voces, incluso gubernamentales, que cuestionan cada vez más abiertamente la existencia del Estado de Israel tras el 7-O y la ofensiva en Gaza. "Este es el único lugar donde puedo vivir como judía" en Oriente Medio, recuerda, denunciando que no se entiende bien la situación de las minorías en la zona y los ataques constantes. Reclama "fronteras seguras", para ella y para su hija, para que pueda "vivir la vida libre que yo tengo". "No son luchadores por la libertad, no es un régimen normal", insiste sobre Hamás, dirigiéndose a los que portan banderas en las protestas europeas —"es una Intifada", afirma— y también en Egipto, cuyo Gobierno mantiene "hipócritamente" blindada la frontera con la Franja.

Con una vehemencia que nace de una experiencia inenarrable y de la certeza de que ese es su único hogar en libertad posible, Oshrit lanza un mensaje desde el pueblo que es su casa desde hace 24 años y en el que ha criado a su familia: "Nadie me hace un favor al permitirme vivir aquí".