Israel vota y sus ciudadanos árabes deciden

Las elecciones en Israel del 27 de octubre han dejado una paradoja política: Benjamin Netanyahu ha conseguido mantenerse como principal fuerza electoral, pero el resultado histórico de los partidos árabes israelíes podría determinar quién gobierna el país. Una circunstancia que merece especial atención, tanto por sus consecuencias políticas como por lo que revela sobre la democracia israelí.

Con los resultados ya publicados por la Comisión Electoral Central, el Likud obtiene 27 escaños y el bloque de Netanyahu suma 53. La oposición encabezada por Gadi Eisenkot alcanza 48. Ninguno dispone de los 61 diputados necesarios para gobernar. Los 19 escaños restantes corresponden a los partidos árabes israelíes, que alcanzan una representación sin precedentes.

Netanyahu demuestra nuevamente una extraordinaria capacidad de supervivencia política. Después del trauma del 7 de octubre, las guerras posteriores y las profundas divisiones políticas de los últimos años, continúa liderando el mayor partido israelí. Sin embargo, su bloque no alcanza la mayoría y necesita encontrar nuevos aliados. Pero el verdadero acontecimiento electoral se encuentra en otro lugar.

Los partidos árabes israelíes han obtenido 19 escaños frente a los diez que tenían en el Parlamento saliente. La Lista Conjunta consigue once diputados y Ra'am, ocho. Es el mejor resultado de los árabes en la historia de Israel. Una movilización electoral excepcional ha convertido a los ciudadanos árabes de Israel en protagonistas de unas elecciones cuyo resultado podría depender de sus representantes.

En un país que con frecuencia es descrito en el debate internacional como un Estado apartheid, los ciudadanos árabes participan en las elecciones nacionales, constituyen sus propios partidos, eligen a sus representantes y han conseguido una representación parlamentaria capaz de resultar decisiva para determinar quién gobierna el país. No hablamos de una representación simbólica: 19 diputados en una Knesset de 120 miembros, con capacidad matemática para inclinar la balanza hacia los 61 necesarios para formar Gobierno. Y hay otra cuestión fundamental: los partidos árabes no son un bloque homogéneo.

Ra'am, liderado por Mansour Abbas, representa una corriente islamista conservadora, pero ha demostrado un notable pragmatismo político. En 2021 participó en la coalición de Naftali Bennett y Yair Lapid, convirtiéndose en el primer partido árabe independiente en décadas en formar parte formalmente de un Gobierno israelí. Su experiencia demostró que un partido árabe puede negociar con partidos judíos sionistas, entrar en una coalición y participar directamente en la toma de decisiones del Estado.

La Lista Conjunta reúne diferentes sensibilidades políticas. Hadash representa una tradición social-comunista y de carácter judeo-árabe, Ta'al mantiene una orientación nacionalista palestina; y dentro de este espacio se encuentra Balad, que defiende abiertamente una posición antisionista y rechaza la definición de Israel como Estado-nación del pueblo judío. Las diferencias son importantes. No existe un único 'voto árabe' ni una única posición política árabe en Israel. Existen diferentes partidos, ideologías y estrategias, pero todos compiten dentro del mismo sistema electoral y sus ciudadanos pueden elegir libremente la representación que quieren en la Knesset.

El resultado electoral obliga a abordar una cuestión que en Europa se menciona demasiado poco. ¿En cuántos países de Oriente Medio podrían los ciudadanos judíos organizar partidos propios, concurrir libremente a unas elecciones nacionales y obtener una representación parlamentaria capaz de decidir quién gobierna? La comparación resulta inevitable.

Israel es un Estado que se define como el Estado-nación del pueblo judío, pero también una democracia parlamentaria en la que sus ciudadanos árabes votan, crean partidos, consiguen representación y pueden convertirse en actores decisivos de la política nacional. Estas elecciones han llevado esa realidad a un nuevo nivel: los ciudadanos árabes han votado masivamente y han conseguido el mayor número de escaños de su historia. Eso es democracia en su sentido más elemental: el voto cuenta, independientemente de quién lo emita y de a quién termine beneficiando.

Las negociaciones que comienzan ahora pondrán a prueba a todos los actores. Netanyahu necesita ampliar su bloque. Eisenkot dispone de una alternativa matemática si consigue apoyos suficientes. La posibilidad de un Gobierno de unidad tampoco puede excluirse. Pero una cosa ya está clara: ninguno puede ignorar los 19 escaños obtenidos por los partidos árabes.

Mientras tanto, siguen pendientes cuestiones fundamentales para el futuro de Israel: la seguridad después del 7 de octubre, el coste económico de años de guerra, el servicio militar de los ultraortodoxos, la relación entre religión y Estado y la posición de Israel en la región y en el mundo. Estas elecciones han añadido una nueva realidad política: los ciudadanos árabes de Israel han demostrado que su voto puede ser determinante.

Y quizá esa sea una de las imágenes más importantes que dejan estas elecciones: un Israel democrático, plural y políticamente fragmentado en el que una comunidad que representa alrededor de una quinta parte de la ciudadanía ha conseguido llevar a 19 de sus representantes a la Knesset y situarse en el centro de las negociaciones para decidir el próximo Gobierno. Netanyahu sigue siendo el principal protagonista de la política israelí. Eisenkot lidera la principal alternativa. Pero ahora ambos saben que existe un tercer actor con una fuerza parlamentaria histórica. Israel ha votado. Los ciudadanos árabes israelíes también. Y sus votos cuentan.