Mazal, superviviente del Festival Nova: "Odiarme no es ser propalestino"

Según creen el Ejército y la Inteligencia israelí, uno de los escenarios más terribles del 7 de octubre, el Festival Nova, celebrado en el desierto del Neguev muy cerca de la Franja, no estaba en realidad entre los objetivos de Hamás. Los terroristas, que habían preparado minuciosamente su entrada en los kibutz cercanos (las localidades donde vivía la población israelí más izquierdista y más próxima a la población de Gaza) se toparon por sorpresa con los cientos de jóvenes que a las 6:30 de la mañana de ese día estaban bailando música electrónica: el festival, por seguridad, no había comunicado hasta horas antes su ubicación exacta. Decenas de terroristas cambiaron de rumbo y lo convirtieron en una ratonera: 378 personas fueron asesinadas; 40 secuestradas. Tres años después, en una iniciativa que comenzaron las familias, la explanada que albergaba el escenario, las tiendas de campaña o el parking se ha convertido en un enorme lugar de recuerdo con cientos de fotografías de las víctimas, la mayoría de poco más de veinte años y en poses de exultante felicidad que subrayan aún más el horror de lo que ocurrió.

Supervivientes como Mazal Tazazo contribuyen también a recordar y sobre todo a que no lo olvide el resto del mundo, una preocupación común en un país que "sigue en trauma", como cuenta a un grupo de periodistas en el lugar donde ocurrió todo a pocos días de las primeras elecciones tras los atentados. Mazal perdió allí a los dos amigos con los que asistía al festival, Daniel y Yohai. A las decisiones de Yohai le atribuye su propia supervivencia durante los primeros minutos. Cuando se quedó sola, logró vivir haciéndose la muerta primero y luego ocultándose durante horas en un coche.

La joven, de 36 años e hija de inmigrantes etíopes que llegaron a Israel en los 80, cuenta cómo cuando cayeron los primeros misiles que precedieron a la invasión apenas se preocuparon: "Es parte de mi vida", explica la superviviente, que reside en el sur del país. Después comenzó el "caos", las instrucciones de huir y el intento, como otros cientos de asistentes, de hacerlo en coche mientras los terroristas ya estaban bloqueando la carretera. Decidieron salir del vehículo, desde donde primero escucharon y luego presenciaron tiroteos con la seguridad del festival. Fue su amigo el que se negó a que volvieran al coche y huyeron en dirección a la carretera, donde acabaron escondidos entre unos arbustos. Allí fueron encontrados por los terroristas: ella recibió el culatazo de un arma en la nuca, contuvo la respiración y los terroristas no le dispararon. Lo atribuye a "un gran milagro": recibió el golpe mientras se protegía la nuca con las manos en una posición que le dejó una herida similar al impacto de un arma y mucha sangre: "Pensaron que yo estaba muerta, que me habían disparado en la cabeza", cuenta sobre los terroristas, que primero maniobraron con su cuerpo tratándolo como un cadáver y que pasaron por allí una y otra vez sin percatarse de que estaba viva.

Mazal perdió la conciencia: al despertar e intentar localizar a sus amigos descubrió que estaban muertos. Cuando los terroristas comenzaron a prender fuego a los arbustos en un intento de que aparecieran más supervivientes, decidió huir a un vehículo próximo en el momento que, según relata, fue el más difícil de todos: "Miré el coche más cercano y pensé: 'Voy a correr, me voy a esconder. Si tengo que morir, tengo que morir, pero no quiero que el fuego me alcance'". "No miré ni a izquierda ni a derecha, miré al vehículo y corrí lo más rápido posible. Abrí el coche, entré en el asiento trasero, me agaché junto a la puerta, me hice un ovillo, me cubrí y me agaché lo más posible para que no me vieran". Allí pasó dos horas, sin atreverse a mirar fuera y pensando si debía o no escapar de nuevo mientras escuchaba a los terroristas acercarse y alejarse. Acabó encontrándola horas después otro superviviente.

Madre de un niño que ahora tiene 12 años y empieza a saber lo que pasó, Mazal cuenta que es difícil para ella volver a bailar: dice que se han llevado parte de su inocencia y que todo el país ha cambiado: "No nos sentimos libres como antes". También habla de su propio trauma: "Con Hamás ahí", dice señalando la Franja, "es difícil curarse". Ella afronta lo que le pasó contando su experiencia tanto a visitantes del lugar del festival, donde otros supervivientes no han podido volver, como fuera de Israel. Explica que en una universidad de Georgia, en EEUU, se topó con protestas antiisraelíes a la salida de su charla y reivindicación de las víctimas de Gaza: "¿Por qué a nosotros no nos hacen ceremonias?".

Dice que habla de lo que le pasó porque "los medios no dicen la verdad" y ve "países donde la situación es muy loca, como en España". "Hay gente que realmente no entiende que pertenecemos al mismo mundo. Si verdaderamente te preocupan los palestinos, yo también me preocupo por los palestinos. Quiero que todo el mundo esté libre, seguro y feliz. Pero ser propalestino y odiarme, eso no es ser propalestino. Me odiáis, es eso. Y tenéis que hacer algo", afirma.

Una de las grandes pancartas colocadas en el festival es en recuerdo de los amigos de Mazal; mientras muestra sus fotografías, unos padres acuden al lugar que recuerda a su hija en el día de su cumpleaños. Siguen en pie el container donde murió casi una veintena de jóvenes; el bar y uno de los muchos refugios donde jóvenes intentaron esconderse y fueron atacados con granadas. El número de placas, fotos y recuerdos ha aumentado sin pausa desde el 7-O y seguirá creciendo en un país que no es y nunca será el mismo y que no olvidará a los muertos aunque el resto del mundo sí lo haga.